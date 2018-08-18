барабашов написав:airmax78 Интересно сколько там эти отработавшие свой ресурс хоромы с деревянными перекрытиями стоят. Чую, даже учитывая свал минимум трети населения на работу в ЕС, там от двухи килоевро метр стоит. Но наверно с приличным ремонтом. Потянете такой МОП вдвое вверх от Голосухи или убьёте мечту на корню?
я давненько немного пожил в Риге.
Центр там дорогой за счет того, что:
1) он весь исторический
2) он небольшой даже по Киевским меркам
3) Латвия - член ЕС
4) по крайней мере 10 лет назад не припомню модных МОПов а-ля ЦП/Тетрис в Риге
Все это привело к тому, что денежные клиенты (это на 99% иностранцы) для аренды/покупки рассматривают только Вец-Ригу (старая Рига, центр). Поэтому цены там более-менее держатся.
А вот спальники - спросом не пользуются вообще. Иностранцам не нужно, местные сваливают.
Да и масштаб страны - примерно как Житомирская область по площади, население 2 млн человек. Реально нет ресурса демографической подпитки столицы - латвийскому понаеху из провинции проще и ближе свалить за границу (тем более что паспорт позволяет), чем ехать покорять столицу.