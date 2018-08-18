Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:airmax78 Интересно сколько там эти отработавшие свой ресурс хоромы с деревянными перекрытиями стоят. Чую, даже учитывая свал минимум трети населения на работу в ЕС, там от двухи килоевро метр стоит. Но наверно с приличным ремонтом. Потянете такой МОП вдвое вверх от Голосухи или убьёте мечту на корню?
я давненько немного пожил в Риге.
Центр там дорогой за счет того, что: 1) он весь исторический 2) он небольшой даже по Киевским меркам 3) Латвия - член ЕС 4) по крайней мере 10 лет назад не припомню модных МОПов а-ля ЦП/Тетрис в Риге
Все это привело к тому, что денежные клиенты (это на 99% иностранцы) для аренды/покупки рассматривают только Вец-Ригу (старая Рига, центр). Поэтому цены там более-менее держатся.
А вот спальники - спросом не пользуются вообще. Иностранцам не нужно, местные сваливают.
Да и масштаб страны - примерно как Житомирская область по площади, население 2 млн человек. Реально нет ресурса демографической подпитки столицы - латвийскому понаеху из провинции проще и ближе свалить за границу (тем более что паспорт позволяет), чем ехать покорять столицу.
барабашов написав:airmax78 Интересно сколько там эти отработавшие свой ресурс хоромы с деревянными перекрытиями стоят. Чую, даже учитывая свал минимум трети населения на работу в ЕС, там от двухи килоевро метр стоит. Но наверно с приличным ремонтом. Потянете такой МОП вдвое вверх от Голосухи или убьёте мечту на корню?
я давненько немного пожил в Риге.
Центр там дорогой за счет того, что: 1) он весь исторический 2) он небольшой даже по Киевским меркам 3) Латвия - член ЕС 4) по крайней мере 10 лет назад не припомню модных МОПов а-ля ЦП/Тетрис в Риге
Все это привело к тому, что денежные клиенты (это на 99% иностранцы) для аренды/покупки рассматривают только Вец-Ригу (старая Рига, центр). Поэтому цены там более-менее держатся.
А вот спальники - спросом не пользуются вообще. Иностранцам не нужно, местные сваливают.
Да и масштаб страны - примерно как Житомирская область по площади, население 2 млн человек. Реально нет ресурса демографической подпитки столицы - латвийскому понаеху из провинции проще и ближе свалить за границу (тем более что паспорт позволяет), чем ехать покорять столицу.
Я був у Латвії та Ризі три тижні назад. Невесело там. Дійсно, лише центр Риги виглядає більш менш-пристойно.
барабашов написав:airmax78 Интересно сколько там эти отработавшие свой ресурс хоромы с деревянными перекрытиями стоят. Чую, даже учитывая свал минимум трети населения на работу в ЕС, там от двухи килоевро метр стоит. Но наверно с приличным ремонтом. Потянете такой МОП вдвое вверх от Голосухи или убьёте мечту на корню?
я давненько немного пожил в Риге.
Центр там дорогой за счет того, что: 1) он весь исторический 2) он небольшой даже по Киевским меркам 3) Латвия - член ЕС 4) по крайней мере 10 лет назад не припомню модных МОПов а-ля ЦП/Тетрис в Риге
Все это привело к тому, что денежные клиенты (это на 99% иностранцы) для аренды/покупки рассматривают только Вец-Ригу (старая Рига, центр). Поэтому цены там более-менее держатся.
А вот спальники - спросом не пользуются вообще. Иностранцам не нужно, местные сваливают.
Да и масштаб страны - примерно как Житомирская область по площади, население 2 млн человек. Реально нет ресурса демографической подпитки столицы - латвийскому понаеху из провинции проще и ближе свалить за границу (тем более что паспорт позволяет), чем ехать покорять столицу.
Я був у Латвії та Ризі три тижні назад. Невесело там. Дійсно, лише центр Риги виглядає більш менш-пристойно.
Решта - занепад. На фото - Юрмала.
Были месяц назад в Риге, 3 дня-скучно.. снимали в самом центре апарты за 25 евро в сутки. Квартиру в 80 м2 в старом фонде хозяева разделили на 2 части с отдельными входами, сделали ремонт, и сдают через букинг и эирбнб. Покупали они под 2 К евро за м2 под ремонт пару-тройку лет назад. Очень чистый, ухоженный и красивый подъезд, ну и апарты достойные.
Центр там дорогой за счет того, что: 1) он весь исторический 2) он небольшой даже по Киевским меркам 3) Латвия - член ЕС 4) по крайней мере 10 лет назад не припомню модных МОПов а-ля ЦП/Тетрис в Риге
Все это привело к тому, что денежные клиенты (это на 99% иностранцы) для аренды/покупки рассматривают только Вец-Ригу (старая Рига, центр). Поэтому цены там более-менее держатся.
А вот спальники - спросом не пользуются вообще. Иностранцам не нужно, местные сваливают.
Да и масштаб страны - примерно как Житомирская область по площади, население 2 млн человек. Реально нет ресурса демографической подпитки столицы - латвийскому понаеху из провинции проще и ближе свалить за границу (тем более что паспорт позволяет), чем ехать покорять столицу.
Я був у Латвії та Ризі три тижні назад. Невесело там. Дійсно, лише центр Риги виглядає більш менш-пристойно.
Решта - занепад. На фото - Юрмала.
Были месяц назад в Риге, 3 дня-скучно.. снимали в самом центре апарты за 25 евро в сутки. Квартиру в 80 м2 в старом фонде хозяева разделили на 2 части с отдельными входами, сделали ремонт, и сдают через букинг и эирбнб. Покупали они под 2 К евро за м2 под ремонт пару-тройку лет назад. Очень чистый, ухоженный и красивый подъезд, ну и апарты достойные.