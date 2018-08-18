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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 30153016301730183019>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1255
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
266
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
235
Якість будівництва
16%
196
Всього голосів : 1255
Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 12:38

  барабашов написав:airmax78 Интересно сколько там эти отработавшие свой ресурс хоромы с деревянными перекрытиями стоят. Чую, даже учитывая свал минимум трети населения на работу в ЕС, там от двухи килоевро метр стоит. Но наверно с приличным ремонтом. Потянете такой МОП вдвое вверх от Голосухи или убьёте мечту на корню?



я давненько немного пожил в Риге.

Центр там дорогой за счет того, что:
1) он весь исторический
2) он небольшой даже по Киевским меркам
3) Латвия - член ЕС
4) по крайней мере 10 лет назад не припомню модных МОПов а-ля ЦП/Тетрис в Риге

Все это привело к тому, что денежные клиенты (это на 99% иностранцы) для аренды/покупки рассматривают только Вец-Ригу (старая Рига, центр). Поэтому цены там более-менее держатся.

А вот спальники - спросом не пользуются вообще. Иностранцам не нужно, местные сваливают.

Да и масштаб страны - примерно как Житомирская область по площади, население 2 млн человек. Реально нет ресурса демографической подпитки столицы - латвийскому понаеху из провинции проще и ближе свалить за границу (тем более что паспорт позволяет), чем ехать покорять столицу.
тень трибеки
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 12:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

1930

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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 13:10

А что делают телевизионные антенны на крыше многоэтажного дома слева в 1930-м году ?
es77
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 13:24

  es77 написав:А что делают телевизионные антенны на крыше многоэтажного дома слева в 1930-м году ?


В Киеве в 1926 году появилось радиовещание.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 13:30

  тень трибеки написав:
  барабашов написав:airmax78 Интересно сколько там эти отработавшие свой ресурс хоромы с деревянными перекрытиями стоят. Чую, даже учитывая свал минимум трети населения на работу в ЕС, там от двухи килоевро метр стоит. Но наверно с приличным ремонтом. Потянете такой МОП вдвое вверх от Голосухи или убьёте мечту на корню?



я давненько немного пожил в Риге.

Центр там дорогой за счет того, что:
1) он весь исторический
2) он небольшой даже по Киевским меркам
3) Латвия - член ЕС
4) по крайней мере 10 лет назад не припомню модных МОПов а-ля ЦП/Тетрис в Риге

Все это привело к тому, что денежные клиенты (это на 99% иностранцы) для аренды/покупки рассматривают только Вец-Ригу (старая Рига, центр). Поэтому цены там более-менее держатся.

А вот спальники - спросом не пользуются вообще. Иностранцам не нужно, местные сваливают.

Да и масштаб страны - примерно как Житомирская область по площади, население 2 млн человек. Реально нет ресурса демографической подпитки столицы - латвийскому понаеху из провинции проще и ближе свалить за границу (тем более что паспорт позволяет), чем ехать покорять столицу.


Я був у Латвії та Ризі три тижні назад.
Невесело там.
Дійсно, лише центр Риги виглядає більш менш-пристойно.

Решта - занепад. :oops:
На фото - Юрмала.



Зображення


Зображення

Зображення

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Зображення
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 14:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Город брат близнец Киева:Зображення
Угадайте где это?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 14:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Frant написав:
  тень трибеки написав:
  барабашов написав:airmax78 Интересно сколько там эти отработавшие свой ресурс хоромы с деревянными перекрытиями стоят. Чую, даже учитывая свал минимум трети населения на работу в ЕС, там от двухи килоевро метр стоит. Но наверно с приличным ремонтом. Потянете такой МОП вдвое вверх от Голосухи или убьёте мечту на корню?



я давненько немного пожил в Риге.

Центр там дорогой за счет того, что:
1) он весь исторический
2) он небольшой даже по Киевским меркам
3) Латвия - член ЕС
4) по крайней мере 10 лет назад не припомню модных МОПов а-ля ЦП/Тетрис в Риге

Все это привело к тому, что денежные клиенты (это на 99% иностранцы) для аренды/покупки рассматривают только Вец-Ригу (старая Рига, центр). Поэтому цены там более-менее держатся.

А вот спальники - спросом не пользуются вообще. Иностранцам не нужно, местные сваливают.

Да и масштаб страны - примерно как Житомирская область по площади, население 2 млн человек. Реально нет ресурса демографической подпитки столицы - латвийскому понаеху из провинции проще и ближе свалить за границу (тем более что паспорт позволяет), чем ехать покорять столицу.


Я був у Латвії та Ризі три тижні назад.
Невесело там.
Дійсно, лише центр Риги виглядає більш менш-пристойно.

Решта - занепад. :oops:
На фото - Юрмала.



Зображення


Зображення

Зображення

Зображення

Зображення
Были месяц назад в Риге, 3 дня-скучно.. снимали в самом центре апарты за 25 евро в сутки. Квартиру в 80 м2 в старом фонде хозяева разделили на 2 части с отдельными входами, сделали ремонт, и сдают через букинг и эирбнб. Покупали они под 2 К евро за м2 под ремонт пару-тройку лет назад. Очень чистый, ухоженный и красивый подъезд, ну и апарты достойные.

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Alex_V_K_79
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 14:51

  BIGor написав:Город брат близнец Киева:Зображення
Угадайте где это?

Судя по цветовой гамме - это может быть Каир. Но, блин, 30+ этажный жилой дом эконом класса... Я думал такое только в Китае, России и Киеве строят.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 15:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Трибека, расскажите, пожалуйста, как продвигается проект "Круша в Киеве - ваш персональный пенсионный фонд"?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 15:18

  Alex_V_K_79 написав:
Frant написав:
  тень трибеки написав:

я давненько немного пожил в Риге.

Центр там дорогой за счет того, что:
1) он весь исторический
2) он небольшой даже по Киевским меркам
3) Латвия - член ЕС
4) по крайней мере 10 лет назад не припомню модных МОПов а-ля ЦП/Тетрис в Риге

Все это привело к тому, что денежные клиенты (это на 99% иностранцы) для аренды/покупки рассматривают только Вец-Ригу (старая Рига, центр). Поэтому цены там более-менее держатся.

А вот спальники - спросом не пользуются вообще. Иностранцам не нужно, местные сваливают.

Да и масштаб страны - примерно как Житомирская область по площади, население 2 млн человек. Реально нет ресурса демографической подпитки столицы - латвийскому понаеху из провинции проще и ближе свалить за границу (тем более что паспорт позволяет), чем ехать покорять столицу.


Я був у Латвії та Ризі три тижні назад.
Невесело там.
Дійсно, лише центр Риги виглядає більш менш-пристойно.

Решта - занепад. :oops:
На фото - Юрмала.



Зображення


Зображення

Зображення

Зображення

Зображення
Были месяц назад в Риге, 3 дня-скучно.. снимали в самом центре апарты за 25 евро в сутки. Квартиру в 80 м2 в старом фонде хозяева разделили на 2 части с отдельными входами, сделали ремонт, и сдают через букинг и эирбнб. Покупали они под 2 К евро за м2 под ремонт пару-тройку лет назад. Очень чистый, ухоженный и красивый подъезд, ну и апарты достойные.

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25 евро сутки это как в киеве
Оранжевый-хит сезона
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