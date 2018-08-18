Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Трибека, расскажите, пожалуйста, как продвигается проект "Круша в Киеве - ваш персональный пенсионный фонд"?
и с подробностями про мальвин с третим размером глаз, выпрыгивающих из трусов когда слышат запахи бортнической станции аэрации
Отлично продвигается. Осенью сдал все в аренду, спрос большой был, средняя цена аренды 10500 грн, и это при том, что еще комплекс необжит - ремонты, перфораторы, бухие строители. Арендаторы - семьи офисного планктона, ИТшники, работники аэропорта Борисполь.
Под впечатлением взял еще хат, но где - пока не скажу, смогу сказать только в личку, когда она у меня заработает
Alex_V_K_79 написав:Были месяц назад в Риге, 3 дня-скучно.. снимали в самом центре апарты за 25 евро в сутки. Квартиру в 80 м2 в старом фонде хозяева разделили на 2 части с отдельными входами, сделали ремонт, и сдают через букинг и эирбнб. Покупали они под 2 К евро за м2 под ремонт пару-тройку лет назад. Очень чистый, ухоженный и красивый подъезд, ну и апарты достойные.
Центр там дорогой за счет того, что: 1) он весь исторический 2) он небольшой даже по Киевским меркам 3) Латвия - член ЕС 4) по крайней мере 10 лет назад не припомню модных МОПов а-ля ЦП/Тетрис в Риге
Все это привело к тому, что денежные клиенты (это на 99% иностранцы) для аренды/покупки рассматривают только Вец-Ригу (старая Рига, центр). Поэтому цены там более-менее держатся.
А вот спальники - спросом не пользуются вообще. Иностранцам не нужно, местные сваливают.
Да и масштаб страны - примерно как Житомирская область по площади, население 2 млн человек. Реально нет ресурса демографической подпитки столицы - латвийскому понаеху из провинции проще и ближе свалить за границу (тем более что паспорт позволяет), чем ехать покорять столицу.
Я був у Латвії та Ризі три тижні назад. Невесело там. Дійсно, лише центр Риги виглядає більш менш-пристойно.
Были месяц назад в Риге, 3 дня-скучно.. снимали в самом центре апарты за 25 евро в сутки. Квартиру в 80 м2 в старом фонде хозяева разделили на 2 части с отдельными входами, сделали ремонт, и сдают через букинг и эирбнб. Покупали они под 2 К евро за м2 под ремонт пару-тройку лет назад. Очень чистый, ухоженный и красивый подъезд, ну и апарты достойные.
25 евро сутки это как в киеве
Я думаю, що апартаменти в центрі Риги коштують суттєво дорожче. В Ризі все дорожче, ніж в Києві. То ж єврозона Можливо, орендувалась кімната. І не в центрі.
airmax78 написав:Трибека, расскажите, пожалуйста, как продвигается проект "Круша в Киеве - ваш персональный пенсионный фонд"?
и с подробностями про мальвин с третим размером глаз, выпрыгивающих из трусов когда слышат запахи бортнической станции аэрации
Отлично продвигается. Осенью сдал все в аренду, спрос большой был, средняя цена аренды 10500 грн, и это при том, что еще комплекс необжит - ремонты, перфораторы, бухие строители. Арендаторы - семьи офисного планктона, ИТшники, работники аэропорта Борисполь.
Под впечатлением взял еще хат, но где - пока не скажу, смогу сказать только в личку, когда она у меня заработает
Офигеть. Поздравляю! Утритесь все хейтеры Круши. Я там, кстати, был на днях - присматривал вариант, чтобы арендовать - подтверждаю - там не воняет.