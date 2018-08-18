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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 16 гру, 2018 16:05
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Тень Трибеки, больше пишите, пожалуйста. Как удалось быстро сделать все ремонты, как проходил отбор арендаторов, про мальвин не забудьте. У вас всего 8 постов - так у вас еще долго личка не откроется.
Додано: Нед 16 гру, 2018 16:07
как бы без подробностей... ремонт па5000 на квартирку и т.д.
Додано: Нед 16 гру, 2018 16:16
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вообще, конечно, удивляюсь откуда у Трибеки столько денег. Отремонтировал стояк круш... и купил и еще один стояк где-то еще. И этот человек, с одной стороны, беспокоится за свою обеспеченную старость, а с другой - зажимает бутылку вискаря Трололо. Век живи - век учись: бережливость наше все + если можно не выполнять обязательства без материальных последствий - обязательства выполнять не нужно. Даже если они мелкие. Отправлю Акурту - чтобы добавил в свою книгу: "27000 способов разбогатеть" (сразу после удачной женитьбы).
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