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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3016301730183019

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1255
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
266
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
235
Якість будівництва
16%
196
Всього голосів : 1255
Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 16:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Тень Трибеки, больше пишите, пожалуйста. Как удалось быстро сделать все ремонты, как проходил отбор арендаторов, про мальвин не забудьте. У вас всего 8 постов - так у вас еще долго личка не откроется.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 16:07

  airmax78 написав:
  тень трибеки написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:и с подробностями про мальвин с третим размером глаз, выпрыгивающих из трусов когда слышат запахи бортнической станции аэрации


Отлично продвигается. Осенью сдал все в аренду, спрос большой был, средняя цена аренды 10500 грн, и это при том, что еще комплекс необжит - ремонты, перфораторы, бухие строители.
Арендаторы - семьи офисного планктона, ИТшники, работники аэропорта Борисполь.

Под впечатлением взял еще хат, но где - пока не скажу, смогу сказать только в личку, когда она у меня заработает

Офигеть. Поздравляю! Утритесь все хейтеры Круши. Я там, кстати, был на днях - присматривал вариант, чтобы арендовать - подтверждаю - там не воняет.

как бы без подробностей... ремонт па5000 на квартирку и т.д.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 16:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вообще, конечно, удивляюсь откуда у Трибеки столько денег. Отремонтировал стояк круш... и купил и еще один стояк где-то еще. И этот человек, с одной стороны, беспокоится за свою обеспеченную старость, а с другой - зажимает бутылку вискаря Трололо. Век живи - век учись: бережливость наше все + если можно не выполнять обязательства без материальных последствий - обязательства выполнять не нужно. Даже если они мелкие. Отправлю Акурту - чтобы добавил в свою книгу: "27000 способов разбогатеть" (сразу после удачной женитьбы).
airmax78
 
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