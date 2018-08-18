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Додано: Нед 16 гру, 2018 16:05
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Тень Трибеки, больше пишите, пожалуйста. Как удалось быстро сделать все ремонты, как проходил отбор арендаторов, про мальвин не забудьте. У вас всего 8 постов - так у вас еще долго личка не откроется.
Додано: Нед 16 гру, 2018 16:07
как бы без подробностей... ремонт па5000 на квартирку и т.д.
Додано: Нед 16 гру, 2018 16:16
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вообще, конечно, удивляюсь откуда у Трибеки столько денег. Отремонтировал стояк круш... и купил и еще один стояк где-то еще. И этот человек, с одной стороны, беспокоится за свою обеспеченную старость, а с другой - зажимает бутылку вискаря Трололо. Век живи - век учись: бережливость наше все + если можно не выполнять обязательства без материальных последствий - обязательства выполнять не нужно. Даже если они мелкие. Отправлю Акурту - чтобы добавил в свою книгу: "27000 способов разбогатеть" (сразу после удачной женитьбы).
Додано: Нед 16 гру, 2018 16:17
Про мальвин - в личку все-таки, а то моя учетка на испытательном сроке.
Ремонт - по 7500$ на хату, но это за счет опта и жесткого контроля расходов.
Поймите, отремонтировать 1 квартиру, и отремонтировать 10 квартир - это совершенно разные задачи.
Берешь бригады специализированных рабочих (бригаду электриков, бригаду сантехников, плиточников, обойщиков, мебельщиков, дверщиков). Жестко торгуешься с ними за каждую гривну.
Все закупаешь на опте - ламинат уже целесообразно заказать из например Запорожья, и сантехнику.
Плитку - на распродаже стоков.
Мебель - у производителей напрямую, технику - у оптовиков.
С арендаторами в сентябре проблем небыло - не заселил ни одного турка/араба/негра, ни одних квартирантов с животными или детьми. Тоесть, мог выбирать.
Если девочки понравились - давал им скидку, в зависимости от настроения, поэтому цена всех хат немного отличается.
Как можно было подумать, что не будет желающих снять там квартиру?? Это же ПОХ и реально 10 минут пешком до метро.
А вот из дорогого сегмента я бы советовал вам выходить, и не затягивать с этим.
Додано: Нед 16 гру, 2018 16:20
Макс, про источник денег опять же - в личку напишу, когда она заработает (сколько там постов кстати нужно)? )
По сути - я из бизнеса вышел на пенсию, типа к-ца, только занялся жилой недвижимостью.
Кстати, на пенсии по богатству стал много читать, рекомендую вам книгу "Поведенческая экономика" - за нее человек получил Нобелевку. И Владу442 кстати эта книга тоже должна очень понравиться
Додано: Нед 16 гру, 2018 16:30
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кстати, в Лавре притушили подсветку колокольни. Траур, видимо.
Додано: Нед 16 гру, 2018 16:43
Додано: Нед 16 гру, 2018 16:58
ты честно считаешь что брать взятки и воровать это бизнес?
Додано: Нед 16 гру, 2018 17:08
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А что, МП оттуда разве выгонят? Было бы правильно, но вроде обоснований пока нет
Додано: Нед 16 гру, 2018 17:30
Ну ладно.
Дело в том, что Украина все меньше нуждается в клафицированных кадрах. Не нужны инжинеры, банковские работники и т.д. А это сегмент ваш, там где вы присматриваете себе хаты. Их все меньше.
А офисного и рабочего планктона - всяких таксистов, врозеточников и т.д - а-ля Долярчик, сомик, и т.д - их много и приезжает в Киев еще больше, а это сегмент всяких Круш, Оркад, Дбк4.
Меняется структура экономики, и нужно к ней приспосабливаться.
Если мы видим что трешка в элитке сдается за 35килогрн (при вложениях в 300+куе), а омно возле бортничей при вложениях в 28куе сдается за 10-11килогрн, то что по вашему разумнее делать?
Макс, если вы морально не готовы работать с экономсегментом - выходите в кеш, я серьезно
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