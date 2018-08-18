Додано: Нед 16 гру, 2018 16:17

airmax78 написав: Тень Трибеки, больше пишите, пожалуйста. Как удалось быстро сделать все ремонты, как проходил отбор арендаторов, про мальвин не забудьте. У вас всего 8 постов - так у вас еще долго личка не откроется. Тень Трибеки, больше пишите, пожалуйста. Как удалось быстро сделать все ремонты, как проходил отбор арендаторов, про мальвин не забудьте. У вас всего 8 постов - так у вас еще долго личка не откроется.

Про мальвин - в личку все-таки, а то моя учетка на испытательном сроке.Ремонт - по 7500$ на хату, но это за счет опта и жесткого контроля расходов.Поймите, отремонтировать 1 квартиру, и отремонтировать 10 квартир - это совершенно разные задачи.Берешь бригады специализированных рабочих (бригаду электриков, бригаду сантехников, плиточников, обойщиков, мебельщиков, дверщиков). Жестко торгуешься с ними за каждую гривну.Все закупаешь на опте - ламинат уже целесообразно заказать из например Запорожья, и сантехнику.Плитку - на распродаже стоков.Мебель - у производителей напрямую, технику - у оптовиков.С арендаторами в сентябре проблем небыло - не заселил ни одного турка/араба/негра, ни одних квартирантов с животными или детьми. Тоесть, мог выбирать.Если девочки понравились - давал им скидку, в зависимости от настроения, поэтому цена всех хат немного отличается.Как можно было подумать, что не будет желающих снять там квартиру?? Это же ПОХ и реально 10 минут пешком до метро.А вот из дорогого сегмента я бы советовал вам выходить, и не затягивать с этим.