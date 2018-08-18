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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3017301830193020

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1255
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
266
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
235
Якість будівництва
16%
196
Всього голосів : 1255
Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 17:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Макс, иными словами - сейчас в стране нужно открывать секонд-хенды, а не луивиттоны (что собственно мы и наблюдаем в реальности)
тень трибеки
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 17:43

  тень трибеки написав:Макс, иными словами - сейчас в стране нужно открывать секонд-хенды, а не луивиттоны (что собственно мы и наблюдаем в реальности)

В доме с +/- модными мопами, в котором я чуть не купил квартиру, до 50% жильцов - IT-шники. Хорошо зарабатывающие IT-шники. По украинским меркам - очень хорошо зарабатывающие. Ну не представляю я их в Круше. Ни в качестве арендаторов, ни в качестве собственников тем более. Будет ли этот сегмент расти - большой вопрос, конечно. Как показывает освоение Серебряной мили - пока сегмент растет. Но что с ним дальше будет - вопрос.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 17:48

  airmax78 написав:
  тень трибеки написав:Макс, иными словами - сейчас в стране нужно открывать секонд-хенды, а не луивиттоны (что собственно мы и наблюдаем в реальности)

В доме с +/- модными мопами, в котором я чуть не купил квартиру, до 50% жильцов - IT-шники. Хорошо зарабатывающие IT-шники. По украинским меркам - очень хорошо зарабатывающие. Ну не представляю я их в Круше. Ни в качестве арендаторов, ни в качестве собственников тем более. Будет ли этот сегмент расти - большой вопрос, конечно. Как показывает освоение Серебряной мили - пока сегмент растет. Но что с ним дальше будет - вопрос.


На одного ИТшника с зарплатой 7-10куе (или сколько там у обитателей серебрянной мили) приходится наверное сотня ИТшников с доходом 1.5-2куе, а это уже вполне сегмент Круши.

Кроме того, кто более чуствителен к кипишу в стране, ВП и прочему? Итшник с доходом 1.5 (планктон) или сеньйор с 7куе?


Upd: ну и фактчекинг: в Киеве я знаю всего 1 магазин Луивиттон (не знаю правда его выручку), и сколько магазов секонд-хенда? 1000?

Валовая выручка в любом случае у секонда выше, и если бы вам нужно было открыть один из этих двух магазов на выбор, что б вы выбрали?
тень трибеки
 
Повідомлень: 13
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  #<1 ... 3017301830193020
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