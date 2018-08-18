Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
тень трибеки написав:Макс, иными словами - сейчас в стране нужно открывать секонд-хенды, а не луивиттоны (что собственно мы и наблюдаем в реальности)
В доме с +/- модными мопами, в котором я чуть не купил квартиру, до 50% жильцов - IT-шники. Хорошо зарабатывающие IT-шники. По украинским меркам - очень хорошо зарабатывающие. Ну не представляю я их в Круше. Ни в качестве арендаторов, ни в качестве собственников тем более. Будет ли этот сегмент расти - большой вопрос, конечно. Как показывает освоение Серебряной мили - пока сегмент растет. Но что с ним дальше будет - вопрос.
тень трибеки написав:Макс, иными словами - сейчас в стране нужно открывать секонд-хенды, а не луивиттоны (что собственно мы и наблюдаем в реальности)
В доме с +/- модными мопами, в котором я чуть не купил квартиру, до 50% жильцов - IT-шники. Хорошо зарабатывающие IT-шники. По украинским меркам - очень хорошо зарабатывающие. Ну не представляю я их в Круше. Ни в качестве арендаторов, ни в качестве собственников тем более. Будет ли этот сегмент расти - большой вопрос, конечно. Как показывает освоение Серебряной мили - пока сегмент растет. Но что с ним дальше будет - вопрос.
На одного ИТшника с зарплатой 7-10куе (или сколько там у обитателей серебрянной мили) приходится наверное сотня ИТшников с доходом 1.5-2куе, а это уже вполне сегмент Круши.
Кроме того, кто более чуствителен к кипишу в стране, ВП и прочему? Итшник с доходом 1.5 (планктон) или сеньйор с 7куе?
Upd: ну и фактчекинг: в Киеве я знаю всего 1 магазин Луивиттон (не знаю правда его выручку), и сколько магазов секонд-хенда? 1000?
Валовая выручка в любом случае у секонда выше, и если бы вам нужно было открыть один из этих двух магазов на выбор, что б вы выбрали?
тень трибеки написав:Макс, иными словами - сейчас в стране нужно открывать секонд-хенды, а не луивиттоны (что собственно мы и наблюдаем в реальности)
В доме с +/- модными мопами, в котором я чуть не купил квартиру, до 50% жильцов - IT-шники. Хорошо зарабатывающие IT-шники. По украинским меркам - очень хорошо зарабатывающие. Ну не представляю я их в Круше. Ни в качестве арендаторов, ни в качестве собственников тем более. Будет ли этот сегмент расти - большой вопрос, конечно. Как показывает освоение Серебряной мили - пока сегмент растет. Но что с ним дальше будет - вопрос.
На одного ИТшника с зарплатой 7-10куе (или сколько там у обитателей серебрянной мили) приходится наверное сотня ИТшников с доходом 1.5-2куе, а это уже вполне сегмент Круши.
Кроме того, кто более чуствителен к кипишу в стране, ВП и прочему? Итшник с доходом 1.5 (планктон) или сеньйор с 7куе?
Upd: ну и фактчекинг: в Киеве я знаю всего 1 магазин Луивиттон (не знаю правда его выручку), и сколько магазов секонд-хенда? 1000?
Валовая выручка в любом случае у секонда выше, и если бы вам нужно было открыть один из этих двух магазов на выбор, что б вы выбрали?
ты честно думаешь что человек с 2000 зарплаты будет покупать квартиру за 20 000 долларов? Или 10 месяцев его работы? Хотя думать это конечно сложнее чем взятки брать...
тень трибеки написав:А офисного и рабочего планктона - всяких таксистов, врозеточников и т.д - а-ля Долярчик, сомик, и т.д - их много и приезжает в Киев еще больше, а это сегмент всяких Круш, Оркад, Дбк4.
...вже з того списку, Долярчика можна викреслювати! - так, як вже маю ПВ на СВОЮ квартиру! https://youtu.be/6EqDb0flDmQ ... так що жити в тещі залишилось декілька місяців...
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4