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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3017301830193020

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1255
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
266
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
235
Якість будівництва
16%
196
Всього голосів : 1255
Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 17:43

  тень трибеки написав:Макс, иными словами - сейчас в стране нужно открывать секонд-хенды, а не луивиттоны (что собственно мы и наблюдаем в реальности)

В доме с +/- модными мопами, в котором я чуть не купил квартиру, до 50% жильцов - IT-шники. Хорошо зарабатывающие IT-шники. По украинским меркам - очень хорошо зарабатывающие. Ну не представляю я их в Круше. Ни в качестве арендаторов, ни в качестве собственников тем более. Будет ли этот сегмент расти - большой вопрос, конечно. Как показывает освоение Серебряной мили - пока сегмент растет. Но что с ним дальше будет - вопрос.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 17:48

  airmax78 написав:
  тень трибеки написав:Макс, иными словами - сейчас в стране нужно открывать секонд-хенды, а не луивиттоны (что собственно мы и наблюдаем в реальности)

В доме с +/- модными мопами, в котором я чуть не купил квартиру, до 50% жильцов - IT-шники. Хорошо зарабатывающие IT-шники. По украинским меркам - очень хорошо зарабатывающие. Ну не представляю я их в Круше. Ни в качестве арендаторов, ни в качестве собственников тем более. Будет ли этот сегмент расти - большой вопрос, конечно. Как показывает освоение Серебряной мили - пока сегмент растет. Но что с ним дальше будет - вопрос.


На одного ИТшника с зарплатой 7-10куе (или сколько там у обитателей серебрянной мили) приходится наверное сотня ИТшников с доходом 1.5-2куе, а это уже вполне сегмент Круши.

Кроме того, кто более чуствителен к кипишу в стране, ВП и прочему? Итшник с доходом 1.5 (планктон) или сеньйор с 7куе?


Upd: ну и фактчекинг: в Киеве я знаю всего 1 магазин Луивиттон (не знаю правда его выручку), и сколько магазов секонд-хенда? 1000?

Валовая выручка в любом случае у секонда выше, и если бы вам нужно было открыть один из этих двух магазов на выбор, что б вы выбрали?
тень трибеки
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 18:15

  тень трибеки написав:
  airmax78 написав:
  тень трибеки написав:Макс, иными словами - сейчас в стране нужно открывать секонд-хенды, а не луивиттоны (что собственно мы и наблюдаем в реальности)

В доме с +/- модными мопами, в котором я чуть не купил квартиру, до 50% жильцов - IT-шники. Хорошо зарабатывающие IT-шники. По украинским меркам - очень хорошо зарабатывающие. Ну не представляю я их в Круше. Ни в качестве арендаторов, ни в качестве собственников тем более. Будет ли этот сегмент расти - большой вопрос, конечно. Как показывает освоение Серебряной мили - пока сегмент растет. Но что с ним дальше будет - вопрос.


На одного ИТшника с зарплатой 7-10куе (или сколько там у обитателей серебрянной мили) приходится наверное сотня ИТшников с доходом 1.5-2куе, а это уже вполне сегмент Круши.

Кроме того, кто более чуствителен к кипишу в стране, ВП и прочему? Итшник с доходом 1.5 (планктон) или сеньйор с 7куе?


Upd: ну и фактчекинг: в Киеве я знаю всего 1 магазин Луивиттон (не знаю правда его выручку), и сколько магазов секонд-хенда? 1000?

Валовая выручка в любом случае у секонда выше, и если бы вам нужно было открыть один из этих двух магазов на выбор, что б вы выбрали?

ты честно думаешь что человек с 2000 зарплаты будет покупать квартиру за 20 000 долларов? Или 10 месяцев его работы?
Хотя думать это конечно сложнее чем взятки брать...
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 18:25

  Оранжевый-хит сезона написав:ты честно думаешь что человек с 2000 зарплаты будет покупать квартиру за 20 000 долларов? Или 10 месяцев его работы?
Хотя думать это конечно сложнее чем взятки брать...



Уну, очнись, где ты видишь квартиры по 20000???

На сегодня Круша с ремонтом стоит 45куе, это двухлетняя зарплата нашего молодого ИТшника.

Но зная ИТшников, то он скорее будет снимать за 400$ у лендлорда, а на оставшиеся 1600$ кушать крабов, сыры с плесенью и скупать вейпы с гиробордами или что у них там в моде.

Все довольны.

Вот трешку на ПОХе с пятнадцатилетним ремонтом сдать - задача нетривиальная, согласен. Как у тебя с этим дела обстоят?
тень трибеки
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 18:33

о, давно эту битву титанов от аналитики не наблюдали, поддайте ненависти
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 18:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

бачу знову зявилася стара даунецька брехуха в темі :)
буиттокадаражать
Васенька
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 18:42

... а ще, за три роки планую теж стати лендлордом!

  тень трибеки написав:А офисного и рабочего планктона - всяких таксистов, врозеточников и т.д - а-ля Долярчик, сомик, и т.д - их много и приезжает в Киев еще больше, а это сегмент всяких Круш, Оркад, Дбк4.

...вже з того списку, Долярчика можна викреслювати! :D - так, як вже маю ПВ на СВОЮ квартиру! :D
https://youtu.be/6EqDb0flDmQ
... так що жити в тещі залишилось декілька місяців... :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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