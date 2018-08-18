Додано: Нед 16 гру, 2018 17:48

airmax78 написав: тень трибеки написав: Макс, иными словами - сейчас в стране нужно открывать секонд-хенды, а не луивиттоны (что собственно мы и наблюдаем в реальности) Макс, иными словами - сейчас в стране нужно открывать секонд-хенды, а не луивиттоны (что собственно мы и наблюдаем в реальности)

В доме с +/- модными мопами, в котором я чуть не купил квартиру, до 50% жильцов - IT-шники. Хорошо зарабатывающие IT-шники. По украинским меркам - очень хорошо зарабатывающие. Ну не представляю я их в Круше. Ни в качестве арендаторов, ни в качестве собственников тем более. Будет ли этот сегмент расти - большой вопрос, конечно. Как показывает освоение Серебряной мили - пока сегмент растет. Но что с ним дальше будет - вопрос. В доме с +/- модными мопами, в котором я чуть не купил квартиру, до 50% жильцов - IT-шники. Хорошо зарабатывающие IT-шники. По украинским меркам - очень хорошо зарабатывающие. Ну не представляю я их в Круше. Ни в качестве арендаторов, ни в качестве собственников тем более. Будет ли этот сегмент расти - большой вопрос, конечно. Как показывает освоение Серебряной мили - пока сегмент растет. Но что с ним дальше будет - вопрос.

На одного ИТшника с зарплатой 7-10куе (или сколько там у обитателей серебрянной мили) приходится наверное сотня ИТшников с доходом 1.5-2куе, а это уже вполне сегмент Круши.Кроме того, кто более чуствителен к кипишу в стране, ВП и прочему? Итшник с доходом 1.5 (планктон) или сеньйор с 7куе?Upd: ну и фактчекинг: в Киеве я знаю всего 1 магазин Луивиттон (не знаю правда его выручку), и сколько магазов секонд-хенда? 1000?Валовая выручка в любом случае у секонда выше, и если бы вам нужно было открыть один из этих двух магазов на выбор, что б вы выбрали?