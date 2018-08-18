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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3018301930203021

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1255
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
266
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
235
Якість будівництва
16%
196
Всього голосів : 1255
Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 20:17

  барабашов написав:Оранжевый-хит сезона
А сколько она там в 50метров с ремонтом(пусть и г0вн0) стоит?

там нет 50 метров... там кажется 38 метров
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 20:23

  тень трибеки написав:Про мальвин - в личку все-таки, а то моя учетка на испытательном сроке.

Ремонт - по 7500$ на хату, но это за счет опта и жесткого контроля расходов.

Поймите, отремонтировать 1 квартиру, и отремонтировать 10 квартир - это совершенно разные задачи.

Берешь бригады специализированных рабочих (бригаду электриков, бригаду сантехников, плиточников, обойщиков, мебельщиков, дверщиков). Жестко торгуешься с ними за каждую гривну.

Все закупаешь на опте - ламинат уже целесообразно заказать из например Запорожья, и сантехнику.
Плитку - на распродаже стоков.
Мебель - у производителей напрямую, технику - у оптовиков.

С арендаторами в сентябре проблем небыло - не заселил ни одного турка/араба/негра, ни одних квартирантов с животными или детьми. Тоесть, мог выбирать.

Если девочки понравились - давал им скидку, в зависимости от настроения, поэтому цена всех хат немного отличается.

Как можно было подумать, что не будет желающих снять там квартиру?? Это же ПОХ и реально 10 минут пешком до метро.

А вот из дорогого сегмента я бы советовал вам выходить, и не затягивать с этим.

Патологическая ложь - болезнь или издержки воспитания?
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 20:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 20:31

  Оранжевый-хит сезона написав:
  барабашов написав:Оранжевый-хит сезона
А сколько она там в 50метров с ремонтом(пусть и г0вн0) стоит?

там нет 50 метров... там кажется 38 метров



https://www.olx.ua/obyavlenie/krushelni ... CsqlD.html - 57 000$

https://www.olx.ua/obyavlenie/krushelni ... C2C8N.html -44000$

Уну, ты отстал от жизни.

Еще раз: это ПОХ, новострой, вся инфраструктура в шаговой доступности, метро реально в 10 минут пешком.

To UA: а в чем именно ты сомневаешься из вышесказанного? В наличии арендаторов? В сроках ремонта? В стоимости ремонта? Расскажи нам свое мнение, обсудим.
тень трибеки
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 20:37

тень трибеки ЛОХ вибирає ПОХ :lol:
Васенька
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 20:39

  тень трибеки написав:To UA: а в чем именно ты сомневаешься из вышесказанного? В наличии арендаторов? В сроках ремонта? В стоимости ремонта? Расскажи нам свое мнение, обсудим.

Трибека, это я виноват. Я тут столько врал обо всем, о чем только можно: начиная с зп и заканчивая своими покупками, что тут уже не верят даже тем людям, в честности которых нет никаких причин сомневаться. Я прошу прощения.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 20:41

  тень трибеки написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  барабашов написав:Оранжевый-хит сезона
А сколько она там в 50метров с ремонтом(пусть и г0вн0) стоит?

там нет 50 метров... там кажется 38 метров



https://www.olx.ua/obyavlenie/krushelni ... CsqlD.html - 57 000$

https://www.olx.ua/obyavlenie/krushelni ... C2C8N.html -44000$

Уну, ты отстал от жизни.

Еще раз: это ПОХ, новострой, вся инфраструктура в шаговой доступности, метро реально в 10 минут пешком.

To UA: а в чем именно ты сомневаешься из вышесказанного? В наличии арендаторов? В сроках ремонта? В стоимости ремонта? Расскажи нам свое мнение, обсудим.

я умею пользоваться ЛОХом.. поэтому знаю что 45 000 это твоё писдёш
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 20:48

Как-то притихла тема насчет роста % в БСУ, и оттока туда денег инвесторов с КРЖН.
Банки дружно подымают % как на валюту так и гривню.
Есть еще ОВГЗ. Тема соизмерима для денег на одну крушу.
Осенний рост выдохся.
Жду с нового года продолжение падения цен как на вторичку так и первичку КРЖН.
фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах.
Guineapig
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 20:57


Во второй объяве поменяли кухню и комнату местами? Перенос мокрых зон? Вообще прелестно, когда такое над твоей головой.

По ходу сейчас в рамках собственной безопасности и целостности своего ремонта перед покупкой квартиры на вторичке надо брать пляху и идти знакомиться с соседями сверху - посмотреть, что у них в голове и в квартире.
Natt
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 21:05

  Natt написав:

Во второй объяве поменяли кухню и комнату местами? Перенос мокрых зон? Вообще прелестно, когда такое над твоей головой.

По ходу сейчас в рамках собственной безопасности и целостности своего ремонта перед покупкой квартиры на вторичке надо брать пляху и идти знакомиться с соседями сверху - посмотреть, что у них в голове и в квартире.

Натаха приоткроет дверь, вырвет из рук пляху и быстро захлопнет.
Дамбасс, инстинкты...
UA
 
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