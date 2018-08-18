Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
тень трибеки написав:To UA: а в чем именно ты сомневаешься из вышесказанного? В наличии арендаторов? В сроках ремонта? В стоимости ремонта? Расскажи нам свое мнение, обсудим.
Трибека, это я виноват. Я тут столько врал обо всем, о чем только можно: начиная с зп и заканчивая своими покупками, что тут уже не верят даже тем людям, в честности которых нет никаких причин сомневаться. Я прошу прощения.
Как-то притихла тема насчет роста % в БСУ, и оттока туда денег инвесторов с КРЖН. Банки дружно подымают % как на валюту так и гривню. Есть еще ОВГЗ. Тема соизмерима для денег на одну крушу. Осенний рост выдохся. Жду с нового года продолжение падения цен как на вторичку так и первичку КРЖН.
фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах.
Во второй объяве поменяли кухню и комнату местами? Перенос мокрых зон? Вообще прелестно, когда такое над твоей головой.
По ходу сейчас в рамках собственной безопасности и целостности своего ремонта перед покупкой квартиры на вторичке надо брать пляху и идти знакомиться с соседями сверху - посмотреть, что у них в голове и в квартире.
Во второй объяве поменяли кухню и комнату местами? Перенос мокрых зон? Вообще прелестно, когда такое над твоей головой.
По ходу сейчас в рамках собственной безопасности и целостности своего ремонта перед покупкой квартиры на вторичке надо брать пляху и идти знакомиться с соседями сверху - посмотреть, что у них в голове и в квартире.
Натаха приоткроет дверь, вырвет из рук пляху и быстро захлопнет. Дамбасс, инстинкты...