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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3019302030213022

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1255
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
266
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
235
Якість будівництва
16%
196
Всього голосів : 1255
Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 21:24

  Первый написав:
  Долярчик написав:
  тень трибеки написав:А офисного и рабочего планктона - всяких таксистов, врозеточников и т.д - а-ля Долярчик, сомик, и т.д - их много и приезжает в Киев еще больше, а это сегмент всяких Круш, Оркад, Дбк4.

...вже з того списку, Долярчика можна викреслювати! :D - так, як вже маю ПВ на СВОЮ квартиру! :D
https://youtu.be/6EqDb0flDmQ
... так що жити в тещі залишилось декілька місяців... :mrgreen:


Мені подобається. Норм.




Зображення

... для чого той фотожоп?
- і ті маленькі балкони - можна й не склити!
..... а от ті, що мають 5м2+ :idea: :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 21:28

  тень трибеки написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  барабашов написав:Оранжевый-хит сезона
А сколько она там в 50метров с ремонтом(пусть и г0вн0) стоит?

там нет 50 метров... там кажется 38 метров



https://www.olx.ua/obyavlenie/krushelni ... CsqlD.html - 57 000$

https://www.olx.ua/obyavlenie/krushelni ... C2C8N.html -44000$

Уну, ты отстал от жизни.

Еще раз: это ПОХ, новострой, вся инфраструктура в шаговой доступности, метро реально в 10 минут пешком.

To UA: а в чем именно ты сомневаешься из вышесказанного? В наличии арендаторов? В сроках ремонта? В стоимости ремонта? Расскажи нам свое мнение, обсудим.

Натаха, у тебя стиль изложения событий как у журналистки провинциальной газеты для пенсионеров.
Где описание борьбы с трудностями?
Где вой, что все мастера с ровными руками уехали в Польшу?
Где жалобы на раскатавших губу не по своему карману арендаторов?
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 21:29

Долярчик
Шо значить не склити? Сніг буде засікати.

Шо значить фотожоп?
Буде добре якщо так, а не гірше.:-)
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 21:42

  UA написав:Натаха, у тебя стиль изложения событий как у журналистки провинциальной газеты для пенсионеров.
Где описание борьбы с трудностями?
Где вой, что все мастера с ровными руками уехали в Польшу?
Где жалобы на раскатавших губу не по своему карману арендаторов?


Зачем тебе мои трудности?
Я рассматриваю это как работу, а нерешаемых сложностей нет.

Что касается рабочих - мне идеальное качество на этом обьекте было и не нужно, истерику изза криво повешенной розетки или не идеально уложенной плитки я не устраивал.

Стоимость работ выросла за год на +30+50%, в гривне, это факт.

Арендаторов поток был таким большим, что я особо не заморачивался на неадекватах.

Юа, расскажи лучше, что ты там сейчас ремонтируешь и по чем сдавать будешь? Или на продажу?
Можно в личку, если тут не хочешь
тень трибеки
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 21:50

  Первый написав:
  Долярчик написав:
  тень трибеки написав:А офисного и рабочего планктона - всяких таксистов, врозеточников и т.д - а-ля Долярчик, сомик, и т.д - их много и приезжает в Киев еще больше, а это сегмент всяких Круш, Оркад, Дбк4.

...вже з того списку, Долярчика можна викреслювати! :D - так, як вже маю ПВ на СВОЮ квартиру! :D
https://youtu.be/6EqDb0flDmQ
... так що жити в тещі залишилось декілька місяців... :mrgreen:


Мені подобається. Норм.




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Мечты, мечты. Не бывает в природе двух одинаковых, остекленных вильнолюдьмы, балконов.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 21:56

  тень трибеки написав:https://www.olx.ua/obyavlenie/krushelni ... CsqlD.html - 57 000$

ах, какой слог ))
морда
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 22:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

морда написав:
  тень трибеки написав:https://www.olx.ua/obyavlenie/krushelni ... CsqlD.html - 57 000$

ах, какой слог ))
Мебель средняя и техника
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 22:36

  Оранжевый-хит сезона написав:
морда написав:
  тень трибеки написав:https://www.olx.ua/obyavlenie/krushelni ... CsqlD.html - 57 000$

ах, какой слог ))
Мебель средняя и техника



та шо тебе мебель и техника, ты на цену посмотри!!!

я бы конечно лучше занялся торговой недвижимостью, но блин не вижу там такой доходности сейчас....
тень трибеки
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 22:36

  Оранжевый-хит сезона написав:
морда написав:
  тень трибеки написав:https://www.olx.ua/obyavlenie/krushelni ... CsqlD.html - 57 000$

ах, какой слог ))
Мебель средняя и техника

я о другом - "квартира говорящая"
морда
 
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