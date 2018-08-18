Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
тень трибеки написав:А офисного и рабочего планктона - всяких таксистов, врозеточников и т.д - а-ля Долярчик, сомик, и т.д - их много и приезжает в Киев еще больше, а это сегмент всяких Круш, Оркад, Дбк4.
...вже з того списку, Долярчика можна викреслювати! - так, як вже маю ПВ на СВОЮ квартиру! https://youtu.be/6EqDb0flDmQ ... так що жити в тещі залишилось декілька місяців...
Мені подобається. Норм.
... для чого той фотожоп? - і ті маленькі балкони - можна й не склити! ..... а от ті, що мають 5м2+
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Еще раз: это ПОХ, новострой, вся инфраструктура в шаговой доступности, метро реально в 10 минут пешком.
To UA: а в чем именно ты сомневаешься из вышесказанного? В наличии арендаторов? В сроках ремонта? В стоимости ремонта? Расскажи нам свое мнение, обсудим.
Натаха, у тебя стиль изложения событий как у журналистки провинциальной газеты для пенсионеров. Где описание борьбы с трудностями? Где вой, что все мастера с ровными руками уехали в Польшу? Где жалобы на раскатавших губу не по своему карману арендаторов?
UA написав:Натаха, у тебя стиль изложения событий как у журналистки провинциальной газеты для пенсионеров. Где описание борьбы с трудностями? Где вой, что все мастера с ровными руками уехали в Польшу? Где жалобы на раскатавших губу не по своему карману арендаторов?
Зачем тебе мои трудности? Я рассматриваю это как работу, а нерешаемых сложностей нет.
Что касается рабочих - мне идеальное качество на этом обьекте было и не нужно, истерику изза криво повешенной розетки или не идеально уложенной плитки я не устраивал.
Стоимость работ выросла за год на +30+50%, в гривне, это факт.
Арендаторов поток был таким большим, что я особо не заморачивался на неадекватах.
Юа, расскажи лучше, что ты там сейчас ремонтируешь и по чем сдавать будешь? Или на продажу? Можно в личку, если тут не хочешь
тень трибеки написав:А офисного и рабочего планктона - всяких таксистов, врозеточников и т.д - а-ля Долярчик, сомик, и т.д - их много и приезжает в Киев еще больше, а это сегмент всяких Круш, Оркад, Дбк4.
...вже з того списку, Долярчика можна викреслювати! - так, як вже маю ПВ на СВОЮ квартиру! https://youtu.be/6EqDb0flDmQ ... так що жити в тещі залишилось декілька місяців...
Мені подобається. Норм.
Мечты, мечты. Не бывает в природе двух одинаковых, остекленных вильнолюдьмы, балконов.