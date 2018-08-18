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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3021302230233024>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1255
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
266
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
235
Якість будівництва
16%
196
Всього голосів : 1255
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 09:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

По полосе общественного транспорта на Шота

Она таки работает. Проходил сегодня, запечатлел для истории: маршрутки и троллейбусы проезжают, машины с этой полосы гоняет один экипаж полиции (на моих глазах оштрафовал «тойоту», которая остановилась в третьем ряду), конечно есть те, кто «я поставил машину на минутку».
В целом полоса со столбиками работает, общественный транспорт едет, пробки нет. Так что транспортный департамент КГГА и полиция – молодцы. Эксперимент со столбиками удачно работает
https://www.facebook.com/10000211786338 ... 844930725/
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 09:16

Фактично останній робочий тиждень 2018 року болі розпочато.

Давайте, накудуйте на вінтілятор. Та ПОБІЛЬШЕ.

Показую приклад:-)
З гілки варшавського.

Отже з авансом за 2018-й, з подарованих Кабміном коштів, у 1,4 млрд а ще в травні 2018-го планували 2,6 млрд) в наступному році поки що маємо 1,9 млрд. Не поспішають рєбята з фінансуванням нашої гілки метро. Я за Кличка з такими піруетами та пустобрєхством голосувати не буду

:mrgreen: :mrgreen:

Всього 1,9 млрд.... :D
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 09:40

  kingkongovets написав:По полосе общественного транспорта на Шота

Она таки работает. Проходил сегодня, запечатлел для истории: маршрутки и троллейбусы проезжают, машины с этой полосы гоняет один экипаж полиции (на моих глазах оштрафовал «тойоту», которая остановилась в третьем ряду), конечно есть те, кто «я поставил машину на минутку».
В целом полоса со столбиками работает, общественный транспорт едет, пробки нет. Так что транспортный департамент КГГА и полиция – молодцы. Эксперимент со столбиками удачно работает
https://www.facebook.com/10000211786338 ... 844930725/


Думаєте це цікавить Ваню і ко?

:D

Тільки зрада, і позрадніше. :cry:
Адже чим більше зради і овна на вентилятор, тим ближча нікому не потрібна, ненанависна, квартирка в опі КРЖН. :mrgreen:
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 09:52

Данные держстата.

Наявне населення – населення, яке на момент перепису перебуває на певній території, враховуючи тимчасово проживаючих (за умови їхньої відсутності у постійному місці проживання не більше ніж 12 місяців).

Постійне населення – населення, яке постійно проживає на момент перепису на певній території, ураховуючи тимчасово відсутніх, якщо їхня відсутність у місці постійного проживання не перевищувала 12 місяців.

Дата-НН-ПН-прирост НН - прирост ПН

1.10.18-2,944-2,903-0,013-0,013
1.10.17-2,931-2,890-0,023-0,024
1.10.16-2,908-2,866-0,015-0,014
1.10.15-2,893-2,852-0,018-0,018
1.10.14-2,875-2.834-0,026-0,026
1.10.13-2,849-2,808

Скорость прироста населения находится на минимальном значении за 5 лет.
Если в 2014 скорость прироста за год была 26 тысяч , то в этом году она уже в 2 раза ниже всего 13 тысяч.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 09:54

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Первый написав:
  kingkongovets написав:По полосе общественного транспорта на Шота

Она таки работает. Проходил сегодня, запечатлел для истории: маршрутки и троллейбусы проезжают, машины с этой полосы гоняет один экипаж полиции (на моих глазах оштрафовал «тойоту», которая остановилась в третьем ряду), конечно есть те, кто «я поставил машину на минутку».
В целом полоса со столбиками работает, общественный транспорт едет, пробки нет. Так что транспортный департамент КГГА и полиция – молодцы. Эксперимент со столбиками удачно работает
https://www.facebook.com/10000211786338 ... 844930725/


Думаєте це цікавить Ваню і ко?

:D

Тільки зрада, і позрадніше. :cry:
Адже чим більше зради і овна на вентилятор, тим ближча нікому не потрібна, ненанависна, квартирка в опі КРЖН. :mrgreen:


тут столько было сарказма по поводу этих столбиков, столько какашек было наброшено на вентилятор, столько «авторитетных экспертов» поделились своими мнениями, а щас шото молчат, как в рот воды набрали
ждут новой зрады, видимо
говноеды
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 17 гру, 2018 10:00, всього редагувалось 2 разів.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 09:58

Данные по Киеву как вы догадались.
Скорость прироста сокращается.
Это точно к дорожаю :mrgreen:
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 10:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:Она таки работает. Проходил сегодня, запечатлел для истории: маршрутки и троллейбусы проезжают, машины с этой полосы гоняет один экипаж полиции (на моих глазах оштрафовал «тойоту», которая остановилась в третьем ряду),

Вы как ПАПа: пытаетесь какую-то мелочь за достижение выдать.
Без полиции , получается, она не работает, обязательно к каждой такой линии нужен патрульный экиипаж. А причём здесь делиниатор( первый ряд) к тойоте, припаркованной в третьем ряду?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 10:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:Без полиции , получается, она не работает, обязательно к каждой такой линии нужен патрульный экиипаж.


сержик, вы дурак?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 10:50

  kingkongovets написав:
Serg-ik написав:Без полиции , получается, она не работает, обязательно к каждой такой линии нужен патрульный экиипаж.


сержик, вы дурак?

https://www.facebook.com/10000211786338 ... 844930725/
маршрутки и троллейбусы проезжают, машины с этой полосы гоняет один экипаж полиции
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 10:50

  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:Она таки работает. Проходил сегодня, запечатлел для истории: маршрутки и троллейбусы проезжают, машины с этой полосы гоняет один экипаж полиции (на моих глазах оштрафовал «тойоту», которая остановилась в третьем ряду),

Вы как ПАПа: пытаетесь какую-то мелочь за достижение выдать.
Без полиции , получается, она не работает, обязательно к каждой такой линии нужен патрульный экиипаж. А причём здесь делиниатор( первый ряд) к тойоте, припаркованной в третьем ряду?

Тут мелочь, там мелочь - так постепенно и происходят улучшения. Революцию в благоустройстве города за 1-2 года, как, например, в Москве, у нас, к сожалению, денег нет делать.
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