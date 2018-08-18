Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Она таки работает. Проходил сегодня, запечатлел для истории: маршрутки и троллейбусы проезжают, машины с этой полосы гоняет один экипаж полиции (на моих глазах оштрафовал «тойоту», которая остановилась в третьем ряду), конечно есть те, кто «я поставил машину на минутку». В целом полоса со столбиками работает, общественный транспорт едет, пробки нет. Так что транспортный департамент КГГА и полиция – молодцы. Эксперимент со столбиками удачно работает https://www.facebook.com/10000211786338 ... 844930725/
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Фактично останній робочий тиждень 2018 року болі розпочато.
Давайте, накудуйте на вінтілятор. Та ПОБІЛЬШЕ.
Показую приклад:-) З гілки варшавського.
Отже з авансом за 2018-й, з подарованих Кабміном коштів, у 1,4 млрд а ще в травні 2018-го планували 2,6 млрд) в наступному році поки що маємо 1,9 млрд. Не поспішають рєбята з фінансуванням нашої гілки метро. Я за Кличка з такими піруетами та пустобрєхством голосувати не буду
kingkongovets написав:По полосе общественного транспорта на Шота
Она таки работает. Проходил сегодня, запечатлел для истории: маршрутки и троллейбусы проезжают, машины с этой полосы гоняет один экипаж полиции (на моих глазах оштрафовал «тойоту», которая остановилась в третьем ряду), конечно есть те, кто «я поставил машину на минутку». В целом полоса со столбиками работает, общественный транспорт едет, пробки нет. Так что транспортный департамент КГГА и полиция – молодцы. Эксперимент со столбиками удачно работает https://www.facebook.com/10000211786338 ... 844930725/
Думаєте це цікавить Ваню і ко?
Тільки зрада, і позрадніше. Адже чим більше зради і овна на вентилятор, тим ближча нікому не потрібна, ненанависна, квартирка в опі КРЖН.
Наявне населення – населення, яке на момент перепису перебуває на певній території, враховуючи тимчасово проживаючих (за умови їхньої відсутності у постійному місці проживання не більше ніж 12 місяців).
Постійне населення – населення, яке постійно проживає на момент перепису на певній території, ураховуючи тимчасово відсутніх, якщо їхня відсутність у місці постійного проживання не перевищувала 12 місяців.
kingkongovets написав:По полосе общественного транспорта на Шота
Она таки работает. Проходил сегодня, запечатлел для истории: маршрутки и троллейбусы проезжают, машины с этой полосы гоняет один экипаж полиции (на моих глазах оштрафовал «тойоту», которая остановилась в третьем ряду), конечно есть те, кто «я поставил машину на минутку». В целом полоса со столбиками работает, общественный транспорт едет, пробки нет. Так что транспортный департамент КГГА и полиция – молодцы. Эксперимент со столбиками удачно работает https://www.facebook.com/10000211786338 ... 844930725/
Думаєте це цікавить Ваню і ко?
Тільки зрада, і позрадніше. Адже чим більше зради і овна на вентилятор, тим ближча нікому не потрібна, ненанависна, квартирка в опі КРЖН.
тут столько было сарказма по поводу этих столбиков, столько какашек было наброшено на вентилятор, столько «авторитетных экспертов» поделились своими мнениями, а щас шото молчат, как в рот воды набрали ждут новой зрады, видимо говноеды
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 17 гру, 2018 10:00, всього редагувалось 2 разів.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав:Она таки работает. Проходил сегодня, запечатлел для истории: маршрутки и троллейбусы проезжают, машины с этой полосы гоняет один экипаж полиции (на моих глазах оштрафовал «тойоту», которая остановилась в третьем ряду),
Вы как ПАПа: пытаетесь какую-то мелочь за достижение выдать. Без полиции , получается, она не работает, обязательно к каждой такой линии нужен патрульный экиипаж. А причём здесь делиниатор( первый ряд) к тойоте, припаркованной в третьем ряду?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
kingkongovets написав:Она таки работает. Проходил сегодня, запечатлел для истории: маршрутки и троллейбусы проезжают, машины с этой полосы гоняет один экипаж полиции (на моих глазах оштрафовал «тойоту», которая остановилась в третьем ряду),
Вы как ПАПа: пытаетесь какую-то мелочь за достижение выдать. Без полиции , получается, она не работает, обязательно к каждой такой линии нужен патрульный экиипаж. А причём здесь делиниатор( первый ряд) к тойоте, припаркованной в третьем ряду?
Тут мелочь, там мелочь - так постепенно и происходят улучшения. Революцию в благоустройстве города за 1-2 года, как, например, в Москве, у нас, к сожалению, денег нет делать.