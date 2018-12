Додано: Пон 17 гру, 2018 09:06





Она таки работает. Проходил сегодня, запечатлел для истории: маршрутки и троллейбусы проезжают, машины с этой полосы гоняет один экипаж полиции (на моих глазах оштрафовал «тойоту», которая остановилась в третьем ряду), конечно есть те, кто «я поставил машину на минутку».

В целом полоса со столбиками работает, общественный транспорт едет, пробки нет. Так что транспортный департамент КГГА и полиция – молодцы. Эксперимент со столбиками удачно работает

https://www.facebook.com/10000211786338 ... 844930725/ По полосе общественного транспорта на ШотаОна таки работает. Проходил сегодня, запечатлел для истории: маршрутки и троллейбусы проезжают, машины с этой полосы гоняет один экипаж полиции (на моих глазах оштрафовал «тойоту», которая остановилась в третьем ряду), конечно есть те, кто «я поставил машину на минутку».В целом полоса со столбиками работает, общественный транспорт едет, пробки нет. Так что транспортный департамент КГГА и полиция – молодцы. Эксперимент со столбиками удачно работает

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.