Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
маршрутки и троллейбусы проезжают, машины с этой полосы гоняет один экипаж полиции
и? дэ зрада? в том, шо для того шоп винторогих поставить в стойло и заставить не лезть за столбики понадобился (сюрпризблять) экипаж копов? или в том шо они еще и гоняют машин с другой стороны? как можно быть таким унылым говноедом я хз
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав:Она таки работает. Проходил сегодня, запечатлел для истории: маршрутки и троллейбусы проезжают, машины с этой полосы гоняет один экипаж полиции (на моих глазах оштрафовал «тойоту», которая остановилась в третьем ряду),
Вы как ПАПа: пытаетесь какую-то мелочь за достижение выдать. Без полиции , получается, она не работает, обязательно к каждой такой линии нужен патрульный экиипаж. А причём здесь делиниатор( первый ряд) к тойоте, припаркованной в третьем ряду?
Тут мелочь, там мелочь - так постепенно и происходят улучшения. Революцию в благоустройстве города за 1-2 года, как, например, в Москве, у нас, к сожалению, денег нет делать.
Серж не зря в игноре. Кожен раз впевнююсь в неадекваті. За цей експеримент на гілці сторінок 10 накидали омна. І коли кидають омно- то це не мелочь. Коли працює, то мелочь - Не треба навіть згадувати.
Не можу зрозуміти, якщо в києві усе так куйово, то навіщо говноєдам тут нерухомість?