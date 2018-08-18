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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3021302230233024

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1255
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
266
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
235
Якість будівництва
16%
196
Всього голосів : 1255
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 10:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Революцию в благоустройстве города за 1-2 года, как, например, в Москве


а шо там сделали за 2 года ?
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 10:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:
Serg-ik написав:Без полиции , получается, она не работает, обязательно к каждой такой линии нужен патрульный экиипаж.


сержик, вы дурак?

https://www.facebook.com/10000211786338 ... 844930725/
маршрутки и троллейбусы проезжают, машины с этой полосы гоняет один экипаж полиции


и?
дэ зрада?
в том, шо для того шоп винторогих поставить в стойло и заставить не лезть за столбики понадобился (сюрпризблять) экипаж копов? или в том шо они еще и гоняют машин с другой стороны?
как можно быть таким унылым говноедом я хз
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 11:00

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:Она таки работает. Проходил сегодня, запечатлел для истории: маршрутки и троллейбусы проезжают, машины с этой полосы гоняет один экипаж полиции (на моих глазах оштрафовал «тойоту», которая остановилась в третьем ряду),

Вы как ПАПа: пытаетесь какую-то мелочь за достижение выдать.
Без полиции , получается, она не работает, обязательно к каждой такой линии нужен патрульный экиипаж. А причём здесь делиниатор( первый ряд) к тойоте, припаркованной в третьем ряду?

Тут мелочь, там мелочь - так постепенно и происходят улучшения. Революцию в благоустройстве города за 1-2 года, как, например, в Москве, у нас, к сожалению, денег нет делать.

Серж не зря в игноре.
Кожен раз впевнююсь в неадекваті.
За цей експеримент на гілці сторінок 10 накидали омна. І коли кидають омно- то це не мелочь.
Коли працює, то мелочь - Не треба навіть згадувати.

Не можу зрозуміти, якщо в києві усе так куйово, то навіщо говноєдам тут нерухомість?

Додому до мамки під сіську.
Всім процвітання!
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