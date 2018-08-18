чем вы на сей раз недовольны?
шо снова не так?
так понятнее?
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Додано: Пон 17 гру, 2018 11:45
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
чем вы на сей раз недовольны?
шо снова не так?
так понятнее?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 17 гру, 2018 11:48
кто стучит на трибеку?? он на данный момент единственный кто пишет больше всего по теме ветки, мало того делится собственным опытом и ситуацией на рынке. Кому мешает добавьте в игнор и не читайте, но зачем стучать и банить его?
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Додано: Пон 17 гру, 2018 11:53
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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неновость не масштабная.
Мне интереснее про километры новой теплотрассы взамен старой и про метры вырытого метро на Виноградарь.
Еще хочется узнать чем же закончилась идея Виталия достройки Подольско-Воскресенского моста с привлечением немецких инженеров...
а дилинеаторы....я их видел возле магазина "Розетка", на Петровке. Ничего особенного
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Пон 17 гру, 2018 11:57
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
сначала тонны говна и сарказма, издевательские каменты типа «снова нашли на чем бабла попилить» и тд, а когда выяснилось наконец шо оно заработало как положено - «ничего особенного»?)
мир вам ничего не должен, а киев - тем более, захлопывайте клювик и ком арбайтен, квартира сама на себя не заработает
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 17 гру, 2018 11:59
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Думаю те, кто не хочет смотреть правде в глаза и признавать, что кто-то может платить 10500 за однушку и эта "шара" идёт на расхват. Он-бариста молод и энергичен, на образование не тратился,но имеет от 15000 грн в мес, она-маникюрша, молода и симпатична, пошла по стопам мамы , у неё-не менее 20 000. грн в мес. Решили жить самостоятельно, выбрали новострой на ПОХе, до работы на Печерске -не более 35 минут.
и старпёры ( не путать со стартаперами) не понимаю: как так? у меня 10-15-25 лет опыта, а получаю столько же и мозги набекрень.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Пон 17 гру, 2018 12:00
Я думаю никто не стучал. Модераторы увидели тень Трибеки и включили прожектор.
Додано: Пон 17 гру, 2018 12:06
это не я если че, но скудность его аналитических способностей (то, что он должен был признать по результатам пари, но отказался) не позволяет воспринимать его великим гуру. ну купил за 22куе круши, молодец. всем завидно! хорошо, что в Киев инвестировал, а не в Горловку.
Востаннє редагувалось trololo в Пон 17 гру, 2018 12:11, всього редагувалось 1 раз.
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Пон 17 гру, 2018 12:08
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Бедняжечка. обидели. Прости нас...то не говно, то удобрения для скверов и аллей . высаженных Киевом не для нас
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Пон 17 гру, 2018 12:09
стучали 10000%.
Мало того я не могу понять за что забанили навечно его основную учетку. Ну дали бы бан неделю\месяц, но навечно это как то слишком.
Как ему теперь появиться? как только регистрирует новую то сразу же кричат что это трибека и банят за клона. Клон это по сути двойник основной учетки- а у него уже нет основной учетки, значит не клон
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Додано: Пон 17 гру, 2018 12:14
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
жека, ее забанили за систематические антиукраинские высказывания и пропаганду, угомонитесь
зы: я не стучал - сейчас в другой стране и на форуме через тапок, а с него ни жаловаться, ни благодарить нельзя - но сделал бы это без колебаний
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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