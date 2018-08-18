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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3023302430253026>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1255
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
266
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
235
Якість будівництва
16%
196
Всього голосів : 1255
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 11:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:и?
дэ зрада?

Кинг, вы дурак?
Где я написал про зраду? Зрада у вас в голове


чем вы на сей раз недовольны?
шо снова не так?
так понятнее?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 11:48

кто стучит на трибеку?? он на данный момент единственный кто пишет больше всего по теме ветки, мало того делится собственным опытом и ситуацией на рынке. Кому мешает добавьте в игнор и не читайте, но зачем стучать и банить его?
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 11:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

[/quote
  kingkongovets написав:чем вы на сей раз недовольны?

неновость не масштабная.
Мне интереснее про километры новой теплотрассы взамен старой и про метры вырытого метро на Виноградарь.
Еще хочется узнать чем же закончилась идея Виталия достройки Подольско-Воскресенского моста с привлечением немецких инженеров...
а дилинеаторы....я их видел возле магазина "Розетка", на Петровке. Ничего особенного
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 11:57

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:[/quote
  kingkongovets написав:чем вы на сей раз недовольны?

неновость не масштабная.
Мне интереснее про километры новой теплотрассы взамен старой и про метры вырытого метро на Виноградарь.
Еще хочется узнать чем же закончилась идея Виталия достройки Подольско-Воскресенского моста с привлечением немецких инженеров...
а дилинеаторы....я их видел возле магазина "Розетка", на Петровке. Ничего особенного


сначала тонны говна и сарказма, издевательские каменты типа «снова нашли на чем бабла попилить» и тд, а когда выяснилось наконец шо оно заработало как положено - «ничего особенного»?)
мир вам ничего не должен, а киев - тем более, захлопывайте клювик и ком арбайтен, квартира сама на себя не заработает
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 11:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Жека79 написав:кто стучит на трибеку?? он на данный момент единственный кто пишет больше всего по теме ветки, мало того делится собственным опытом и ситуацией на рынке

Думаю те, кто не хочет смотреть правде в глаза и признавать, что кто-то может платить 10500 за однушку и эта "шара" идёт на расхват. Он-бариста молод и энергичен, на образование не тратился,но имеет от 15000 грн в мес, она-маникюрша, молода и симпатична, пошла по стопам мамы , у неё-не менее 20 000. грн в мес. Решили жить самостоятельно, выбрали новострой на ПОХе, до работы на Печерске -не более 35 минут.
и старпёры ( не путать со стартаперами) не понимаю: как так? у меня 10-15-25 лет опыта, а получаю столько же и мозги набекрень.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 12:00

  Жека79 написав:кто стучит на трибеку?? он на данный момент единственный кто пишет больше всего по теме ветки, мало того делится собственным опытом и ситуацией на рынке. Кому мешает добавьте в игнор и не читайте, но зачем стучать и банить его?

Я думаю никто не стучал. Модераторы увидели тень Трибеки и включили прожектор.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 12:06

  Жека79 написав:кто стучит на трибеку?? он на данный момент единственный кто пишет больше всего по теме ветки, мало того делится собственным опытом и ситуацией на рынке. Кому мешает добавьте в игнор и не читайте, но зачем стучать и банить его?


это не я если че, но скудность его аналитических способностей (то, что он должен был признать по результатам пари, но отказался) не позволяет воспринимать его великим гуру. ну купил за 22куе круши, молодец. всем завидно! хорошо, что в Киев инвестировал, а не в Горловку.
Востаннє редагувалось trololo в Пон 17 гру, 2018 12:11, всього редагувалось 1 раз.
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 12:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:сначала тонны говна и сарказма, издевательские каменты

Бедняжечка. обидели. Прости нас...то не говно, то удобрения для скверов и аллей . высаженных Киевом не для нас
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 12:09

  airmax78 написав:
  Жека79 написав:кто стучит на трибеку?? он на данный момент единственный кто пишет больше всего по теме ветки, мало того делится собственным опытом и ситуацией на рынке. Кому мешает добавьте в игнор и не читайте, но зачем стучать и банить его?

Я думаю никто не стучал. Модераторы увидели тень Трибеки и включили прожектор.


стучали 10000%.

Мало того я не могу понять за что забанили навечно его основную учетку. Ну дали бы бан неделю\месяц, но навечно это как то слишком.
Как ему теперь появиться? как только регистрирует новую то сразу же кричат что это трибека и банят за клона. Клон это по сути двойник основной учетки- а у него уже нет основной учетки, значит не клон :)
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 12:14

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Жека79 написав:
  airmax78 написав:
  Жека79 написав:кто стучит на трибеку?? он на данный момент единственный кто пишет больше всего по теме ветки, мало того делится собственным опытом и ситуацией на рынке. Кому мешает добавьте в игнор и не читайте, но зачем стучать и банить его?

Я думаю никто не стучал. Модераторы увидели тень Трибеки и включили прожектор.


стучали 10000%.

Мало того я не могу понять за что забанили навечно его основную учетку. Ну дали бы бан неделю\месяц, но навечно это как то слишком.
Как ему теперь появиться? как только регистрирует новую то сразу же кричат что это трибека и банят за клона. Клон это по сути двойник основной учетки- а у него уже нет основной учетки, значит не клон :)


жека, ее забанили за систематические антиукраинские высказывания и пропаганду, угомонитесь

зы: я не стучал - сейчас в другой стране и на форуме через тапок, а с него ни жаловаться, ни благодарить нельзя - но сделал бы это без колебаний
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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