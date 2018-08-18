Додано: Пон 17 гру, 2018 11:48

кто стучит на трибеку?? он на данный момент единственный кто пишет больше всего по теме ветки, мало того делится собственным опытом и ситуацией на рынке. Кому мешает добавьте в игнор и не читайте, но зачем стучать и банить его?

Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).

------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------