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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3023302430253026

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1255
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
266
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
235
Якість будівництва
16%
196
Всього голосів : 1255
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 12:23

  Жека79 написав:
стучали 10000%.

Мало того я не могу понять за что забанили навечно его основную учетку. Ну дали бы бан неделю\месяц, но навечно это как то слишком.
Как ему теперь появиться? как только регистрирует новую то сразу же кричат что это трибека и банят за клона. Клон это по сути двойник основной учетки- а у него уже нет основной учетки, значит не клон :)


Модераторы здесь присутствуют и видят ник. Он(она), трибека, мог бы не брать такой говорящий сам за себя ник и продержался бы дольше.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 12:30

  kingkongovets написав:Зображення

в чом трешевость?
зашклені балкони з виносом?
МАФи?
прибудови?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 12:34

  Serg-ik написав:
  Первый написав:За цей експеримент на гілці сторінок 10 накидали омна. І коли кидають омно- то це не мелочь.

Выделяйте себе ветку "Экспериметы эпохи ПАпы и Виталика" и обсуждайте их там. Чего сюда тянете?

Прохожий підозріло мовчить в кустах.
Не чути його "Де модератор"!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 12:40

airmax78

Какова цена квадрата без ремонта была в начале продаж и сейчас в готовом доме, оккупированном айтишниками ?
Название ЖК вы не сообщаете, но цену думаю можно сказать, это не секретное.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 12:52

  Первый написав:
Я думаю, що якщо додати ще збір на капремонт будинку, то "вільнолюди" ....
Ні синку, це фантастика.


Забыл добавить еще реновацию, когда все выплаченные деньги на капремонт пошли лесом.
https://www.rbc.ru/opinions/economics/02/03/2016/56d6c7579a794797dcfb44cb
"Однако теперь очевидно: в рамках новой программы удастся профинансировать ремонт всего 12% жилого фонда, нуждающегося в нем." :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 13:04

  vladimir07 написав:airmax78

Какова цена квадрата без ремонта была в начале продаж и сейчас в готовом доме, оккупированном айтишниками ?
Название ЖК вы не сообщаете, но цену думаю можно сказать, это не секретное.

Если верить местным экспертам, то в начале продаж можно было и по 1000 за метр отовариться. Сейчас - в районе 2000.
airmax78
 
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  #<1 ... 3023302430253026
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