Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Мало того я не могу понять за что забанили навечно его основную учетку. Ну дали бы бан неделю\месяц, но навечно это как то слишком. Как ему теперь появиться? как только регистрирует новую то сразу же кричат что это трибека и банят за клона. Клон это по сути двойник основной учетки- а у него уже нет основной учетки, значит не клон
Модераторы здесь присутствуют и видят ник. Он(она), трибека, мог бы не брать такой говорящий сам за себя ник и продержался бы дольше.
в чом трешевость? зашклені балкони з виносом? МАФи? прибудови?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Первый написав:За цей експеримент на гілці сторінок 10 накидали омна. І коли кидають омно- то це не мелочь.
Выделяйте себе ветку "Экспериметы эпохи ПАпы и Виталика" и обсуждайте их там. Чего сюда тянете?
Прохожий підозріло мовчить в кустах. Не чути його "Де модератор"!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.