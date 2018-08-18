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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3023302430253026

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1255
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
266
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
235
Якість будівництва
16%
196
Всього голосів : 1255
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 12:34

  Serg-ik написав:
  Первый написав:За цей експеримент на гілці сторінок 10 накидали омна. І коли кидають омно- то це не мелочь.

Выделяйте себе ветку "Экспериметы эпохи ПАпы и Виталика" и обсуждайте их там. Чего сюда тянете?

Прохожий підозріло мовчить в кустах.
Не чути його "Де модератор"!
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 12:40

airmax78

Какова цена квадрата без ремонта была в начале продаж и сейчас в готовом доме, оккупированном айтишниками ?
Название ЖК вы не сообщаете, но цену думаю можно сказать, это не секретное.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 12:52

  Первый написав:
Я думаю, що якщо додати ще збір на капремонт будинку, то "вільнолюди" ....
Ні синку, це фантастика.


Забыл добавить еще реновацию, когда все выплаченные деньги на капремонт пошли лесом.
https://www.rbc.ru/opinions/economics/02/03/2016/56d6c7579a794797dcfb44cb
"Однако теперь очевидно: в рамках новой программы удастся профинансировать ремонт всего 12% жилого фонда, нуждающегося в нем." :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 13:04

  vladimir07 написав:airmax78

Какова цена квадрата без ремонта была в начале продаж и сейчас в готовом доме, оккупированном айтишниками ?
Название ЖК вы не сообщаете, но цену думаю можно сказать, это не секретное.

Если верить местным экспертам, то в начале продаж можно было и по 1000 за метр отовариться. Сейчас - в районе 2000.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 14:23

  vano80 написав:
  Первый написав:
Я думаю, що якщо додати ще збір на капремонт будинку, то "вільнолюди" ....
Ні синку, це фантастика.


Забыл добавить еще реновацию, когда все выплаченные деньги на капремонт пошли лесом.
https://www.rbc.ru/opinions/economics/02/03/2016/56d6c7579a794797dcfb44cb
"Однако теперь очевидно: в рамках новой программы удастся профинансировать ремонт всего 12% жилого фонда, нуждающегося в нем." :mrgreen:

А шо там с шота руставелі? Все ок?
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 14:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:Он-бариста молод и энергичен, на образование не тратился

Они как правило студенты.
Faceless
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