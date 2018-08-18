Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Первый написав:За цей експеримент на гілці сторінок 10 накидали омна. І коли кидають омно- то це не мелочь.
Выделяйте себе ветку "Экспериметы эпохи ПАпы и Виталика" и обсуждайте их там. Чего сюда тянете?
Прохожий підозріло мовчить в кустах. Не чути його "Де модератор"!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.