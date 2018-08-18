|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 17 гру, 2018 16:36
flyman написав:
рыспект, да в Куйовы шас транспортний колапс, а якщо не зроблять метри от Жилян до Трої, то буде ще хуже.
Електробуси транспотрну проблему не вирішать, даже якщо Богдани підуть лісом.
так и я про это же.
тратить по 2-3 часа в одну сторону - это очень дорого.
лучше когда есть возможность пешочком дойти с дома на работу и обратно минут за 10. а это возможно живя в центре
-
ПчёлкаIRON
-
-
- Повідомлень: 42
- З нами з: 15.11.18
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 17 гру, 2018 16:41
ПчёлкаIRON написав: flyman написав:
рыспект, да в Куйовы шас транспортний колапс, а якщо не зроблять метри от Жилян до Трої, то буде ще хуже.
Електробуси транспотрну проблему не вирішать, даже якщо Богдани підуть лісом.
так и я про это же.
тратить по 2-3 часа в одну сторону - это очень дорого.
лучше когда есть возможность пешочком дойти с дома на работу и обратно минут за 10. а это возможно живя в центре
центр, це трикутник м.Хрещатик, З.Ворота, Театральна,
чи як у Юри_, ІТ мекка радіусом аж до Шулявки, чи як у Уні, аж до Лисої Гори з Оранжом (центр сміщаєтья вниз по Дніпру)
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 14727
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 869 раз.
- Подякували: 846 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 17 гру, 2018 16:49
Оранжевый-хит сезона написав:
Число абонентов мобильной связи в Украине за год уменьшилось на миллион
не удивительно.
у каждого по 5 номеров
-
ПчёлкаIRON
-
-
- Повідомлень: 42
- З нами з: 15.11.18
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 17 гру, 2018 16:52
ПчёлкаIRON написав: flyman написав:
рыспект, да в Куйовы шас транспортний колапс, а якщо не зроблять метри от Жилян до Трої, то буде ще хуже.
Електробуси транспотрну проблему не вирішать, даже якщо Богдани підуть лісом.
так и я про это же.
тратить по 2-3 часа в одну сторону - это очень дорого.
лучше когда есть возможность пешочком дойти с дома на работу и обратно минут за 10. а это возможно живя в центре
жить в центре шоб ходить на работу это как-то.. ну не похоже на украинскую мечту.
главное оружие рашистов - ложь
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 3599
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 1831 раз.
- Подякували: 1018 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 17 гру, 2018 17:29
ЖК Севен, пятый дом запустили в продажу.Прозвонил, хотят за однуху 38 квадратов при 100% оплате почти 36 000 баксов. Сдача первый квартал 21года, а по факту летом ключи. Дорого, если рассматривать квартиру под аренду
-
necovi4
-
-
- Повідомлень: 83
- З нами з: 20.09.14
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 25 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 17 гру, 2018 17:50
trololo написав:
жить в центре шоб ходить на работу это как-то.. ну не похоже на украинскую мечту.
я живу в центре и хожу пешком (в основном) - не жалуюсь, очень удобно когда практически все в пешеходной доступности и можно не обращать внимание на пробки
есть дача, в которой можно жить круглогодично, но там скучно, а с инфраструктурой вообще печаль
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 5400
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 291 раз.
- Подякували: 722 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 17 гру, 2018 18:00
necovi4 написав:
ЖК Севен, пятый дом запустили в продажу.Прозвонил, хотят за однуху 38 квадратов при 100% оплате почти 36 000 баксов. Сдача первый квартал 21года, а по факту летом ключи. Дорого, если рассматривать квартиру под аренду
Це на якому поверсі?
Всім процвітання!
-
Первый
-
-
- Повідомлень: 13662
- З нами з: 27.10.09
- Подякував: 216 раз.
- Подякували: 1798 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 17 гру, 2018 18:05
necovi4 написав:
ЖК Севен, пятый дом запустили в продажу.Прозвонил, хотят за однуху 38 квадратов при 100% оплате почти 36 000 баксов. Сдача первый квартал 21года
, а по факту летом ключи. Дорого, если рассматривать квартиру под аренду
Это спонсорство, а не лордизм.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 3312
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 262 раз.
- Подякували: 368 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 17 гру, 2018 18:21
flyman написав: ПчёлкаIRON написав: flyman написав:
рыспект, да в Куйовы шас транспортний колапс, а якщо не зроблять метри от Жилян до Трої, то буде ще хуже.
Електробуси транспотрну проблему не вирішать, даже якщо Богдани підуть лісом.
так и я про это же.
тратить по 2-3 часа в одну сторону - это очень дорого.
лучше когда есть возможность пешочком дойти с дома на работу и обратно минут за 10. а это возможно живя в центре
центр, це трикутник м.Хрещатик, З.Ворота, Театральна,
чи як у Юри_, ІТ мекка радіусом аж до Шулявки, чи як у Уні, аж до Лисої Гори з Оранжом (центр сміщаєтья вниз по Дніпру)
Это норм вопрос, в широком смысле, центр это кольцо по набережной, бандеры, телиги, гетьмана, лобановского, дружбы народов(может забыл пару улиц но кто с картой поймет). Для туристов центр это то что в пределах 10 минут шагом от майдана.
-
Kostia
-
-
- Повідомлень: 898
- З нами з: 02.11.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
2
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|