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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3025302630273028

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1255
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
266
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
235
Якість будівництва
16%
196
Всього голосів : 1255
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 16:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:рыспект, да в Куйовы шас транспортний колапс, а якщо не зроблять метри от Жилян до Трої, то буде ще хуже.
Електробуси транспотрну проблему не вирішать, даже якщо Богдани підуть лісом.


так и я про это же.
тратить по 2-3 часа в одну сторону - это очень дорого.
лучше когда есть возможность пешочком дойти с дома на работу и обратно минут за 10. а это возможно живя в центре
ПчёлкаIRON
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 16:41

  ПчёлкаIRON написав:
  flyman написав:рыспект, да в Куйовы шас транспортний колапс, а якщо не зроблять метри от Жилян до Трої, то буде ще хуже.
Електробуси транспотрну проблему не вирішать, даже якщо Богдани підуть лісом.


так и я про это же.
тратить по 2-3 часа в одну сторону - это очень дорого.
лучше когда есть возможность пешочком дойти с дома на работу и обратно минут за 10. а это возможно живя в центре

центр, це трикутник м.Хрещатик, З.Ворота, Театральна,
чи як у Юри_, ІТ мекка радіусом аж до Шулявки, чи як у Уні, аж до Лисої Гори з Оранжом (центр сміщаєтья вниз по Дніпру)
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 16:49

  Оранжевый-хит сезона написав:Число абонентов мобильной связи в Украине за год уменьшилось на миллион

не удивительно.
у каждого по 5 номеров :mrgreen:
ПчёлкаIRON
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 16:52

  ПчёлкаIRON написав:
  flyman написав:рыспект, да в Куйовы шас транспортний колапс, а якщо не зроблять метри от Жилян до Трої, то буде ще хуже.
Електробуси транспотрну проблему не вирішать, даже якщо Богдани підуть лісом.


так и я про это же.
тратить по 2-3 часа в одну сторону - это очень дорого.
лучше когда есть возможность пешочком дойти с дома на работу и обратно минут за 10. а это возможно живя в центре


жить в центре шоб ходить на работу это как-то.. ну не похоже на украинскую мечту.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 17:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ЖК Севен, пятый дом запустили в продажу.Прозвонил, хотят за однуху 38 квадратов при 100% оплате почти 36 000 баксов. Сдача первый квартал 21года, а по факту летом ключи. Дорого, если рассматривать квартиру под аренду
necovi4
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 17:50

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

trololo написав:
жить в центре шоб ходить на работу это как-то.. ну не похоже на украинскую мечту.


я живу в центре и хожу пешком (в основном) - не жалуюсь, очень удобно когда практически все в пешеходной доступности и можно не обращать внимание на пробки
есть дача, в которой можно жить круглогодично, но там скучно, а с инфраструктурой вообще печаль
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 18:00

  necovi4 написав:ЖК Севен, пятый дом запустили в продажу.Прозвонил, хотят за однуху 38 квадратов при 100% оплате почти 36 000 баксов. Сдача первый квартал 21года, а по факту летом ключи. Дорого, если рассматривать квартиру под аренду


Це на якому поверсі?
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 18:05

  necovi4 написав:ЖК Севен, пятый дом запустили в продажу.Прозвонил, хотят за однуху 38 квадратов при 100% оплате почти 36 000 баксов. Сдача первый квартал 21года, а по факту летом ключи. Дорого, если рассматривать квартиру под аренду

Это спонсорство, а не лордизм.
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 18:21

  flyman написав:
  ПчёлкаIRON написав:
  flyman написав:рыспект, да в Куйовы шас транспортний колапс, а якщо не зроблять метри от Жилян до Трої, то буде ще хуже.
Електробуси транспотрну проблему не вирішать, даже якщо Богдани підуть лісом.


так и я про это же.
тратить по 2-3 часа в одну сторону - это очень дорого.
лучше когда есть возможность пешочком дойти с дома на работу и обратно минут за 10. а это возможно живя в центре

центр, це трикутник м.Хрещатик, З.Ворота, Театральна,
чи як у Юри_, ІТ мекка радіусом аж до Шулявки, чи як у Уні, аж до Лисої Гори з Оранжом (центр сміщаєтья вниз по Дніпру)

Это норм вопрос, в широком смысле, центр это кольцо по набережной, бандеры, телиги, гетьмана, лобановского, дружбы народов(может забыл пару улиц но кто с картой поймет). Для туристов центр это то что в пределах 10 минут шагом от майдана.
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