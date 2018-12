Додано: Пон 17 гру, 2018 17:50

trololo написав:

жить в центре шоб ходить на работу это как-то.. ну не похоже на украинскую мечту.



я живу в центре и хожу пешком (в основном) - не жалуюсь, очень удобно когда практически все в пешеходной доступности и можно не обращать внимание на пробки

есть дача, в которой можно жить круглогодично, но там скучно, а с инфраструктурой вообще печаль

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.