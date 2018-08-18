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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3026302730283029

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1255
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
266
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
235
Якість будівництва
16%
196
Всього голосів : 1255
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 19:10

  necovi4 написав:
  Первый написав:
  necovi4 написав:ЖК Севен, пятый дом запустили в продажу.Прозвонил, хотят за однуху 38 квадратов при 100% оплате почти 36 000 баксов. Сдача первый квартал 21года, а по факту летом ключи. Дорого, если рассматривать квартиру под аренду


Це на якому поверсі?

Пох, я уже и не спрашивал. Наверное 2,3,4. Спросил самые дешёвые,по какой цене есть?

дешевей набирает обороты однако :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 19:44

  Прохожий написав:дешевей набирает обороты однако :mrgreen:


Какой смысл обсуждать цены на обязательства что шото-там когда-то построят ?
Давайте обсудим цены на не сданную в эксплуатацию Русановскую гавань.Как там дорожай поживает ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 19:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прохожий написав:дешевей набирает обороты однако :mrgreen:


и это ж мы еще на электричке никуда не ездили
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 20:03

  Прохожий написав:
Пох, я уже и не спрашивал. Наверное 2,3,4. Спросил самые дешёвые,по какой цене есть?

дешевей набирает обороты однако :mrgreen:


Это точно. Может откопаете ветку про дорожай, была же такая, а то померла совсем.
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