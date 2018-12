Додано: Пон 17 гру, 2018 19:47

Прохожий написав: дешевей набирает обороты однако дешевей набирает обороты однако



и это ж мы еще на электричке никуда не ездили и это ж мы еще на электричке никуда не ездили

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.