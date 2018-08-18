necovi4 написав:
Пох, я уже и не спрашивал. Наверное 2,3,4. Спросил самые дешёвые,по какой цене есть?
дешевей набирает обороты однако
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Додано: Пон 17 гру, 2018 19:10
дешевей набирает обороты однако
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Пон 17 гру, 2018 19:44
Какой смысл обсуждать цены на обязательства что шото-там когда-то построят ?
Давайте обсудим цены на не сданную в эксплуатацию Русановскую гавань.Как там дорожай поживает ?
Живите своим умом!
Додано: Пон 17 гру, 2018 19:47
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
и это ж мы еще на электричке никуда не ездили
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 17 гру, 2018 20:03
Додано: Пон 17 гру, 2018 21:42
а что русановская гавань?
дорожает?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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