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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 17 гру, 2018 19:10
necovi4 написав: Первый написав: necovi4 написав:
ЖК Севен, пятый дом запустили в продажу.Прозвонил, хотят за однуху 38 квадратов при 100% оплате почти 36 000 баксов. Сдача первый квартал 21года, а по факту летом ключи. Дорого, если рассматривать квартиру под аренду
Це на якому поверсі?
Пох, я уже и не спрашивал. Наверное 2,3,4. Спросил самые дешёвые,по какой цене есть?
дешевей набирает обороты однако
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Додано: Пон 17 гру, 2018 19:44
Прохожий написав:
дешевей набирает обороты однако
Какой смысл обсуждать цены на обязательства что шото-там когда-то построят ?
Давайте обсудим цены на не сданную в эксплуатацию Русановскую гавань.Как там дорожай поживает ?
Живите своим умом!
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Додано: Пон 17 гру, 2018 19:47
Прохожий написав:
дешевей набирает обороты однако
и это ж мы еще на электричке никуда не ездили
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Додано: Пон 17 гру, 2018 20:03
Прохожий написав:
Пох, я уже и не спрашивал. Наверное 2,3,4. Спросил самые дешёвые,по какой цене есть?
дешевей набирает обороты однако
Это точно. Может откопаете ветку про дорожай, была же такая, а то померла совсем.
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Додано: Пон 17 гру, 2018 21:42
zzzzzz написав: Прохожий написав:
дешевей набирает обороты однако
Какой смысл обсуждать цены на обязательства что шото-там когда-то построят ?
Давайте обсудим цены на не сданную в эксплуатацию Русановскую гавань.Как там дорожай поживает ?
а что русановская гавань?
дорожает?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Пон 17 гру, 2018 22:21
На некоторых оболонских обледенелых остановках, тротуарах сейчас ноги ломать в самый раз. Может это важней? Может это забота о пенсионерах? За счет гаджетов из бюджета конечно можно заниматься саморекламой но что важнее?
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Додано: Пон 17 гру, 2018 22:26
Прохожий написав: zzzzzz написав:
Какой смысл обсуждать цены на обязательства что шото-там когда-то построят ?
Давайте обсудим цены на не сданную в эксплуатацию Русановскую гавань.Как там дорожай поживает ?
а что русановская гавань?
дорожает?
Как я могу что либо рассказывать такому эксперту , я же зужжащий эксперД который ничего не понимает.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Пон 17 гру, 2018 23:31
zzzzzz написав: Прохожий написав:
дешевей набирает обороты однако
Какой смысл обсуждать цены на обязательства что шото-там когда-то построят ?
Давайте обсудим цены на не сданную в эксплуатацию Русановскую гавань.Как там дорожай поживает ?
Как показал опыт, топ 10 а то и 20 зайстройщиков Киева достраивают все и всегда. Иногда год, максимум 2 приходится потерпеть, но это редко.
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Alex6
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