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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3027302830293030>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1255
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
266
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
235
Якість будівництва
16%
196
Всього голосів : 1255
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 19:10

  necovi4 написав:
  Первый написав:
  necovi4 написав:ЖК Севен, пятый дом запустили в продажу.Прозвонил, хотят за однуху 38 квадратов при 100% оплате почти 36 000 баксов. Сдача первый квартал 21года, а по факту летом ключи. Дорого, если рассматривать квартиру под аренду


Це на якому поверсі?

Пох, я уже и не спрашивал. Наверное 2,3,4. Спросил самые дешёвые,по какой цене есть?

дешевей набирает обороты однако :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 19:44

  Прохожий написав:дешевей набирает обороты однако :mrgreen:


Какой смысл обсуждать цены на обязательства что шото-там когда-то построят ?
Давайте обсудим цены на не сданную в эксплуатацию Русановскую гавань.Как там дорожай поживает ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 19:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прохожий написав:дешевей набирает обороты однако :mrgreen:


и это ж мы еще на электричке никуда не ездили
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 20:03

  Прохожий написав:
Пох, я уже и не спрашивал. Наверное 2,3,4. Спросил самые дешёвые,по какой цене есть?

дешевей набирает обороты однако :mrgreen:


Это точно. Может откопаете ветку про дорожай, была же такая, а то померла совсем.
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 21:42

  zzzzzz написав:
  Прохожий написав:дешевей набирает обороты однако :mrgreen:


Какой смысл обсуждать цены на обязательства что шото-там когда-то построят ?
Давайте обсудим цены на не сданную в эксплуатацию Русановскую гавань.Как там дорожай поживает ?

а что русановская гавань?
дорожает?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 22:21

  zzzzzz написав:В Киеве вышел на маршрут первый электробус
https://cfts.org.ua/news/2018/12/17/v_k ... foto_50891

В плане экологии когда едешь за старым Богданом дышать нечем.


На некоторых оболонских обледенелых остановках, тротуарах сейчас ноги ломать в самый раз. Может это важней? Может это забота о пенсионерах? За счет гаджетов из бюджета конечно можно заниматься саморекламой но что важнее? :twisted:
moniks
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 22:26

  Прохожий написав:
  zzzzzz написав:Какой смысл обсуждать цены на обязательства что шото-там когда-то построят ?
Давайте обсудим цены на не сданную в эксплуатацию Русановскую гавань.Как там дорожай поживает ?

а что русановская гавань?
дорожает?

Как я могу что либо рассказывать такому эксперту , я же зужжащий эксперД который ничего не понимает.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 23:31

  zzzzzz написав:
  Прохожий написав:дешевей набирает обороты однако :mrgreen:


Какой смысл обсуждать цены на обязательства что шото-там когда-то построят ?
Давайте обсудим цены на не сданную в эксплуатацию Русановскую гавань.Как там дорожай поживает ?


Как показал опыт, топ 10 а то и 20 зайстройщиков Киева достраивают все и всегда. Иногда год, максимум 2 приходится потерпеть, но это редко.
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 00:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

очень интересный будет май-июнь 2019 года, уж очень много введут в эксплуатацию сразу
на правом ФК и на левом Заречный
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 08:00

  Оранжевый-хит сезона написав:очень интересный будет май-июнь 2019 года, уж очень много введут в эксплуатацию сразу
на правом ФК и на левом Заречный


так ремонты еще год будут делать
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