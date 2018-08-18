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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 18 гру, 2018 08:05
moniks написав:
На некоторых оболонских обледенелых остановках, тротуарах сейчас ноги ломать в самый раз. Может это важней? Может это забота о пенсионерах? За счет гаджетов из бюджета конечно можно заниматься саморекламой но что важнее?
Кстати, по поводу обледенелых тротуаров.
Многие из нас колесят по городу на своих авто.
Так вот, заметил опасный нюанс.
Сейчас на всех переходах понатыкали "инвалидные" пологие спуски к дороге. Во время снегопадов-гололедов эти заледеневшие спуски превращаются в катки, по которым неосторожные пешеходы быстро скатываются на задницах прямо под колеса. Особенно это опасно в темное время суток, когда видимость ограничена. У меня лично уже было два подобных случая - останавливался прямо перед сидящими на заду гражданами.
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Додано: Вів 18 гру, 2018 08:12
Alex6 написав: Оранжевый-хит сезона написав:
очень интересный будет май-июнь 2019 года, уж очень много введут в эксплуатацию сразу
на правом ФК и на левом Заречный
так ремонты еще год будут делать
Для кого?
Для тих, хто на заробках в Польщі?
Чи для тих, хто збирається їхати в Німеччину?
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Додано: Вів 18 гру, 2018 08:14
vano80 написав: Прохожий написав:
Пох, я уже и не спрашивал. Наверное 2,3,4. Спросил самые дешёвые,по какой цене есть?
дешевей набирает обороты однако
Это точно. Может откопаете ветку про дорожай, была же такая, а то померла совсем.
Зарплати у ріелторів-новобудівців впали до мінімуму. Немає кому лапшати там про "дорожай"!
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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