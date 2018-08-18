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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3027302830293030

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1255
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
266
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
235
Якість будівництва
16%
196
Всього голосів : 1255
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 08:05

  moniks написав:
На некоторых оболонских обледенелых остановках, тротуарах сейчас ноги ломать в самый раз. Может это важней? Может это забота о пенсионерах? За счет гаджетов из бюджета конечно можно заниматься саморекламой но что важнее? :twisted:

Кстати, по поводу обледенелых тротуаров.
Многие из нас колесят по городу на своих авто.
Так вот, заметил опасный нюанс.
Сейчас на всех переходах понатыкали "инвалидные" пологие спуски к дороге. Во время снегопадов-гололедов эти заледеневшие спуски превращаются в катки, по которым неосторожные пешеходы быстро скатываются на задницах прямо под колеса. Особенно это опасно в темное время суток, когда видимость ограничена. У меня лично уже было два подобных случая - останавливался прямо перед сидящими на заду гражданами.
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 08:12

  Alex6 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:очень интересный будет май-июнь 2019 года, уж очень много введут в эксплуатацию сразу
на правом ФК и на левом Заречный


так ремонты еще год будут делать

Для кого?
Для тих, хто на заробках в Польщі?

Чи для тих, хто збирається їхати в Німеччину?
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 08:14

  vano80 написав:
  Прохожий написав:
Пох, я уже и не спрашивал. Наверное 2,3,4. Спросил самые дешёвые,по какой цене есть?

дешевей набирает обороты однако :mrgreen:


Это точно. Может откопаете ветку про дорожай, была же такая, а то померла совсем.

Зарплати у ріелторів-новобудівців впали до мінімуму. Немає кому лапшати там про "дорожай"!
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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