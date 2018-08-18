Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
moniks написав: На некоторых оболонских обледенелых остановках, тротуарах сейчас ноги ломать в самый раз. Может это важней? Может это забота о пенсионерах? За счет гаджетов из бюджета конечно можно заниматься саморекламой но что важнее?
Кстати, по поводу обледенелых тротуаров. Многие из нас колесят по городу на своих авто. Так вот, заметил опасный нюанс. Сейчас на всех переходах понатыкали "инвалидные" пологие спуски к дороге. Во время снегопадов-гололедов эти заледеневшие спуски превращаются в катки, по которым неосторожные пешеходы быстро скатываются на задницах прямо под колеса. Особенно это опасно в темное время суток, когда видимость ограничена. У меня лично уже было два подобных случая - останавливался прямо перед сидящими на заду гражданами.
Всеволод Ковальчук 14 ч. Як думаєте, в чому вимірюються бойлери та теплі підлоги?
Один з моїх колег минулого тижня звернувся до Державної фіскальної Служби України по інформацію щодо кількості ввезених на митну територію України бойлерів (водонагрівальних пристроїв) та комплектів «теплої підлоги». Мета запиту - підготовка наукової роботи щодо управління попитом (Demand Response).
Логіка проста: отримуємо дані про кількість нових (тобто, гарантовано підключених) бойлерів та «теплих підлог», множимо на середню потужність за даними продавців та отримуємо потенційний обсяг резервів на розвантаження/завантаження (умовно, проте зараз пост не про нюанси дослідження).
Але українські реалії митної служби виводять управління попитом на новий якісний рівень.
Уявляєте, бойлери та інші прилади митниця обліковує в тонах!
Тобто, мій колега отримав надзвичайно цінну для його задачі інформацію, що 2015 року в Україну завезли 27109 тон, 2016 - 29063 тони, 2017 - 38994 тони, та за 11 місяців 2018 - 45020 тон електронагрівальних приладів та прасок.
Таким чином, тепер треба навчитися управляти резервами на стороні попиту в магаватокілограмах)
Але в будь-якому разі динаміка у відповіді ДФС однозначно свідчить, що з централізованим постачанням гарячої води та опаленням в Україні останні два роки точно не все добре......
Далі буде, бо колега сподівається такі отримати правильні дані по правильних кодах товарів по УКТЗЕД (бо запит був по 10-му знаку, а відповідь надали по 4-му), але навіть якщо припустити, що середній по палаті нагрівальний пристрій важить 20 кг та має потужність 2 кВт, то за майже чотири роки в країну ввезено (офіційно ) біля 14 ГІГАВАТ приладів-споживачів електроенергії тільки по категорії електронагрівальних апаратів.