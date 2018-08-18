Всеволод Ковальчук

14 ч.

Як думаєте, в чому вимірюються бойлери та теплі підлоги?



Один з моїх колег минулого тижня звернувся до Державної фіскальної Служби України по інформацію щодо кількості ввезених на митну територію України бойлерів (водонагрівальних пристроїв) та комплектів «теплої підлоги». Мета запиту - підготовка наукової роботи щодо управління попитом (Demand Response).



Логіка проста: отримуємо дані про кількість нових (тобто, гарантовано підключених) бойлерів та «теплих підлог», множимо на середню потужність за даними продавців та отримуємо потенційний обсяг резервів на розвантаження/завантаження (умовно, проте зараз пост не про нюанси дослідження).



Але українські реалії митної служби виводять управління попитом на новий якісний рівень.



Уявляєте, бойлери та інші прилади митниця обліковує в тонах!



Тобто, мій колега отримав надзвичайно цінну для його задачі інформацію, що

2015 року в Україну завезли 27109 тон,

2016 - 29063 тони,

2017 - 38994 тони,

та за 11 місяців 2018 - 45020 тон електронагрівальних приладів та прасок.



Таким чином, тепер треба навчитися управляти резервами на стороні попиту в магаватокілограмах)



Але в будь-якому разі динаміка у відповіді ДФС однозначно свідчить, що з централізованим постачанням гарячої води та опаленням в Україні останні два роки точно не все добре......



Далі буде, бо колега сподівається такі отримати правильні дані по правильних кодах товарів по УКТЗЕД (бо запит був по 10-му знаку, а відповідь надали по 4-му), але навіть якщо припустити, що середній по палаті нагрівальний пристрій важить 20 кг та має потужність 2 кВт, то за майже чотири роки в країну ввезено (офіційно ) біля 14 ГІГАВАТ приладів-споживачів електроенергії тільки по категорії електронагрівальних апаратів.



