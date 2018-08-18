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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 30283029303030313032>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1255
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
266
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
235
Якість будівництва
16%
196
Всього голосів : 1255
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 08:05

  moniks написав:
На некоторых оболонских обледенелых остановках, тротуарах сейчас ноги ломать в самый раз. Может это важней? Может это забота о пенсионерах? За счет гаджетов из бюджета конечно можно заниматься саморекламой но что важнее? :twisted:

Кстати, по поводу обледенелых тротуаров.
Многие из нас колесят по городу на своих авто.
Так вот, заметил опасный нюанс.
Сейчас на всех переходах понатыкали "инвалидные" пологие спуски к дороге. Во время снегопадов-гололедов эти заледеневшие спуски превращаются в катки, по которым неосторожные пешеходы быстро скатываются на задницах прямо под колеса. Особенно это опасно в темное время суток, когда видимость ограничена. У меня лично уже было два подобных случая - останавливался прямо перед сидящими на заду гражданами.
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 08:52

"Опг Тарян" продовжує плюндрувати Київ
. Замість відновлення історичних будівель

Зображення

Будує ось таке.


Зображення


Ваня і , прости боже, УА. Довго такий буде бєспрєдел?
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 09:27

Трохи поржать)

Всеволод Ковальчук
14 ч.
Як думаєте, в чому вимірюються бойлери та теплі підлоги?

Один з моїх колег минулого тижня звернувся до Державної фіскальної Служби України по інформацію щодо кількості ввезених на митну територію України бойлерів (водонагрівальних пристроїв) та комплектів «теплої підлоги». Мета запиту - підготовка наукової роботи щодо управління попитом (Demand Response).

Логіка проста: отримуємо дані про кількість нових (тобто, гарантовано підключених) бойлерів та «теплих підлог», множимо на середню потужність за даними продавців та отримуємо потенційний обсяг резервів на розвантаження/завантаження (умовно, проте зараз пост не про нюанси дослідження).

Але українські реалії митної служби виводять управління попитом на новий якісний рівень.

Уявляєте, бойлери та інші прилади митниця обліковує в тонах!

Тобто, мій колега отримав надзвичайно цінну для його задачі інформацію, що
2015 року в Україну завезли 27109 тон,
2016 - 29063 тони,
2017 - 38994 тони,
та за 11 місяців 2018 - 45020 тон електронагрівальних приладів та прасок.

Таким чином, тепер треба навчитися управляти резервами на стороні попиту в магаватокілограмах)

Але в будь-якому разі динаміка у відповіді ДФС однозначно свідчить, що з централізованим постачанням гарячої води та опаленням в Україні останні два роки точно не все добре......

Далі буде, бо колега сподівається такі отримати правильні дані по правильних кодах товарів по УКТЗЕД (бо запит був по 10-му знаку, а відповідь надали по 4-му), але навіть якщо припустити, що середній по палаті нагрівальний пристрій важить 20 кг та має потужність 2 кВт, то за майже чотири роки в країну ввезено (офіційно ) біля 14 ГІГАВАТ приладів-споживачів електроенергії тільки по категорії електронагрівальних апаратів.

Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 10:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Скажите что за дом?
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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 10:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Скільки коштує будівництво квадратного метра житла в Україні

Читати: http://uprom.info/news/other/buduvannya ... -stolytsi/
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 10:12

  Оранжевый-хит сезона написав:Скажите что за дом?
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Казимира Малевича, 37/41
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 10:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Оранжевый-хит сезона написав:Скажите что за дом?
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малевича 37/41
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 10:27

Киевсовет блокирует строительство обещанной школы на Позняках

Пока город отказывается включить новую школу в бюджет-2019, детям приходится учиться в гардеробных, игровых и библиотеке.

Киевская власть не включила в бюджет 2019 года проект строительства школы для самого густонаселенного района столицы - Позняков.

"Мы нашли свободный участок (сейчас он занят незаконной парковкой, - LB.ua) в нашем районе и выступили с инициативой строительства школы", - рассказала представитель местной громады Нинель Суслова. - Впервые эта проблема выносилась на комиссию Киевсовета еще в 2016 году. В 2018 году вопрос школы слушался и на земельной комиссии, и на комиссии по вопросам образования. На уровне профильных комиссий и районной власти нас все поддерживают, а вот до рассмотрения на сессии и принятия конкретного решения дело почему-то не доходит".

Два микрорайона Позняков, густо застроенных высотками в 20-25 этажей, обслуживает одна стандартная школа - Славянская гимназия, в которой сейчас учатся 2 тыс. учеников вместо 1200, заложенных проектом.

Славянская гимназия открывалась в 90-е, когда население района было в четыре раза меньше нынешнего. С тех пор достроился старый микрорайон, а рядом вырос новый - Позняки-4а, который стал знаменит на весь Киев из-за беспрецедентной плотности застройки, нарушающей все существующие нормативы. Это он стал новым символом Киева, который называют Мордор или Шанхай. Своей школы у микрорайона нет. Мэр Виталий Кличко обещал построить её, был установлен даже баннер со сроком сдачи школы в эксплуатацию - 1 сентября 2018. Но школа не появилась, а баннер 1-го сентября убрали.

"Сейчас в нашей школе уже восемь первых классов со средней наполняемостью 35 человек, это сверх нормы. Но в следующем учебном году детей может быть уже на 10 классов, при том, что выпустится из начальной школы всего пять. Где брать недостающие помещения? Переделывать под классы уже просто нечего. Ставить парты в соседнем ТЦ, на который мэрия смогла дать разрешение? Или ехать с партами сразу на Крещатик, 36?" - возмущается Суслова.

https://lb.ua/society/2018/12/17/415205 ... N0JDI__vgs


Зображення


Как говорит наш уважаемый форумчанин ККЦ во всем виноваты местные жители, а мерия во главе с солнцеликим Виталием Кличко будет строить велосипедные мостики по 400 млн.грн. :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 10:31

В Украине выросла безработица

В Украине в ноябре этого года официальный уровень безработицы повысился на 0,1 процентный пункт - до 1,2%

Соответствующие данные обнародовала Государственная служба статистики в понедельник, 17 декабря.

Так, по состоянию на 1 декабря 2018 года в Государственной службе занятости были зарегистрированы 301 тысяча безработных, а месяцем ранее - 271,4 тысяч безработных.

Число вакансий в ноябре составило 81 200, то есть на одну вакансию претендуют четыре человека.

В то же время средний размер пособия на одного безработного составил 2 670 гривен.
moniks
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 10:38

  zzzzzz написав:Два микрорайона Позняков, густо застроенных высотками в 20-25 этажей, обслуживает одна стандартная школа - Славянская гимназия, в которой сейчас учатся 2 тыс. учеников вместо 1200, заложенных проектом.


ПОХ - для бездетных :D
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