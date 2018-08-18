Киевсовет блокирует строительство обещанной школы на Позняках



Пока город отказывается включить новую школу в бюджет-2019, детям приходится учиться в гардеробных, игровых и библиотеке.



Киевская власть не включила в бюджет 2019 года проект строительства школы для самого густонаселенного района столицы - Позняков.



"Мы нашли свободный участок (сейчас он занят незаконной парковкой, - LB.ua) в нашем районе и выступили с инициативой строительства школы", - рассказала представитель местной громады Нинель Суслова. - Впервые эта проблема выносилась на комиссию Киевсовета еще в 2016 году. В 2018 году вопрос школы слушался и на земельной комиссии, и на комиссии по вопросам образования. На уровне профильных комиссий и районной власти нас все поддерживают, а вот до рассмотрения на сессии и принятия конкретного решения дело почему-то не доходит".



Два микрорайона Позняков, густо застроенных высотками в 20-25 этажей, обслуживает одна стандартная школа - Славянская гимназия, в которой сейчас учатся 2 тыс. учеников вместо 1200, заложенных проектом.



Славянская гимназия открывалась в 90-е, когда население района было в четыре раза меньше нынешнего. С тех пор достроился старый микрорайон, а рядом вырос новый - Позняки-4а, который стал знаменит на весь Киев из-за беспрецедентной плотности застройки, нарушающей все существующие нормативы. Это он стал новым символом Киева, который называют Мордор или Шанхай. Своей школы у микрорайона нет. Мэр Виталий Кличко обещал построить её, был установлен даже баннер со сроком сдачи школы в эксплуатацию - 1 сентября 2018. Но школа не появилась, а баннер 1-го сентября убрали.



"Сейчас в нашей школе уже восемь первых классов со средней наполняемостью 35 человек, это сверх нормы. Но в следующем учебном году детей может быть уже на 10 классов, при том, что выпустится из начальной школы всего пять. Где брать недостающие помещения? Переделывать под классы уже просто нечего. Ставить парты в соседнем ТЦ, на который мэрия смогла дать разрешение? Или ехать с партами сразу на Крещатик, 36?" - возмущается Суслова.