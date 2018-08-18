Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zzzzzz написав:Два микрорайона Позняков, густо застроенных высотками в 20-25 этажей, обслуживает одна стандартная школа - Славянская гимназия, в которой сейчас учатся 2 тыс. учеников вместо 1200, заложенных проектом.
Как говорит наш уважаемый форумчанин ККЦ во всем виноваты местные жители, а мерия во главе с солнцеликим Виталием Кличко будет строить велосипедные мостики по 400 млн.грн.
Проблема в несовременности такой фигни как школа. Если бы можно было строить школы на 35 этажей из стекла, уважаемый мхиТарян сразу бы подключился. Отдал бы пару классов сбушникам, и всем было бы хорошо.
Это ж сколько у каждого уважающего себя чиновника наколядованных квартир? И прогрессивный налог на недвижку их тоже не смущает ибо не только лишь все из них круглые сироты... Прихожу к мнению, что рынок КРЖН сидит на коррупционной подушке - убери ее и как бы цена не провалилась ГЛУБЖЕ, чем среднеукраинская для миллионников
Это ж сколько у каждого уважающего себя чиновника наколядованных квартир? И прогрессивный налог на недвижку их тоже не смущает ибо не только лишь все из них круглые сироты... Прихожу к мнению, что рынок КРЖН сидит на коррупционной подушке - убери ее и как бы цена не провалилась ГЛУБЖЕ, чем среднеукраинская для миллионников
Тут же был материал про снятие ГАСИшника. Цитата - "В августе этого года ряд руководителей больших украинских компаний писали мне, что с них требуют десятки тысяч долларов "смотрящие" ГАСИ за оформление элементарных разрешительных документов. И сказали, что на встречах с бизнесом лично просили премьера Гройсмана снизить размеры взяток за постройку новых цехов - с "новых тарифов" в 20-30 тысяч долларов до прежних расценок - 3-4 тысячи, такие взятки платить им было не накладно... "
Но тут понимаешь какое дело. Без взяток может снизится цена на метр. Но тогда, так же, может уменьшится количество покупателей на "серебряно-золотых" милях. А это уже не порядок.
Это ж сколько у каждого уважающего себя чиновника наколядованных квартир? И прогрессивный налог на недвижку их тоже не смущает ибо не только лишь все из них круглые сироты... Прихожу к мнению, что рынок КРЖН сидит на коррупционной подушке - убери ее и как бы цена не провалилась ГЛУБЖЕ, чем среднеукраинская для миллионников
Ага, "никогда такого не было и вот опять"(с) В Варшавском, Файна Тауне или КТ особенно много коррупционеров засело. А там ценники уже подбираются к ценникам модных МОПов - гнезд коррупции.
Это ж сколько у каждого уважающего себя чиновника наколядованных квартир? И прогрессивный налог на недвижку их тоже не смущает ибо не только лишь все из них круглые сироты... Прихожу к мнению, что рынок КРЖН сидит на коррупционной подушке - убери ее и как бы цена не провалилась ГЛУБЖЕ, чем среднеукраинская для миллионников
Ага, "никогда такого не было и вот опять"(с) В Варшавском, Файна Тауне или КТ особенно много коррупционеров засело. А там ценники уже подбираются к ценникам модных МОПов - гнезд коррупции.
Макс, а ты не пробовал себе представить что случится если появится реальная конкуренция на торгах за землю ? И где будут эти ценники на Варшавский,ФТ или КТ ?
Это ж сколько у каждого уважающего себя чиновника наколядованных квартир? И прогрессивный налог на недвижку их тоже не смущает ибо не только лишь все из них круглые сироты... Прихожу к мнению, что рынок КРЖН сидит на коррупционной подушке - убери ее и как бы цена не провалилась ГЛУБЖЕ, чем среднеукраинская для миллионников
Ага, "никогда такого не было и вот опять"(с) В Варшавском, Файна Тауне или КТ особенно много коррупционеров засело. А там ценники уже подбираются к ценникам модных МОПов - гнезд коррупции.
Точно. Гройсман вибирав в ФТ видову однуху по 1300 за квадрат. А Я думав, де його бачив.
Зи. Азіров до такого не спускався. А ці вже почали скуповувати економ.