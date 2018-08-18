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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3028302930303031

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1255
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
266
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
235
Якість будівництва
16%
196
Всього голосів : 1255
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 10:44

  Alex6 написав:
  zzzzzz написав:Два микрорайона Позняков, густо застроенных высотками в 20-25 этажей, обслуживает одна стандартная школа - Славянская гимназия, в которой сейчас учатся 2 тыс. учеников вместо 1200, заложенных проектом.


ПОХ - для бездетных :D

И безмашинных :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 11:04

  zzzzzz написав:

Как говорит наш уважаемый форумчанин ККЦ во всем виноваты местные жители, а мерия во главе с солнцеликим Виталием Кличко будет строить велосипедные мостики по 400 млн.грн. :mrgreen:


Проблема в несовременности такой фигни как школа. Если бы можно было строить школы на 35 этажей из стекла, уважаемый мхиТарян сразу бы подключился. Отдал бы пару классов сбушникам, и всем было бы хорошо.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 11:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

а чего вестники перемоги не выложили до сих пор это видео?

https://youtu.be/aBwHjvIGw4Y

Это ж сколько у каждого уважающего себя чиновника наколядованных квартир? И прогрессивный налог на недвижку их тоже не смущает ибо не только лишь все из них круглые сироты... Прихожу к мнению, что рынок КРЖН сидит на коррупционной подушке - убери ее и как бы цена не провалилась ГЛУБЖЕ, чем среднеукраинская для миллионников
striped
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 11:19

  striped написав:а чего вестники перемоги не выложили до сих пор это видео?

https://youtu.be/aBwHjvIGw4Y

Это ж сколько у каждого уважающего себя чиновника наколядованных квартир? И прогрессивный налог на недвижку их тоже не смущает ибо не только лишь все из них круглые сироты... Прихожу к мнению, что рынок КРЖН сидит на коррупционной подушке - убери ее и как бы цена не провалилась ГЛУБЖЕ, чем среднеукраинская для миллионников


Тут же был материал про снятие ГАСИшника. Цитата -
"В августе этого года ряд руководителей больших украинских компаний писали мне, что с них требуют десятки тысяч долларов "смотрящие" ГАСИ за оформление элементарных разрешительных документов. И сказали, что на встречах с бизнесом лично просили премьера Гройсмана снизить размеры взяток за постройку новых цехов - с "новых тарифов" в 20-30 тысяч долларов до прежних расценок - 3-4 тысячи, такие взятки платить им было не накладно... "

Но тут понимаешь какое дело. Без взяток может снизится цена на метр. Но тогда, так же, может уменьшится количество покупателей на "серебряно-золотых" милях. А это уже не порядок.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 11:23

  striped написав:а чего вестники перемоги не выложили до сих пор это видео?

https://youtu.be/aBwHjvIGw4Y

Это ж сколько у каждого уважающего себя чиновника наколядованных квартир? И прогрессивный налог на недвижку их тоже не смущает ибо не только лишь все из них круглые сироты... Прихожу к мнению, что рынок КРЖН сидит на коррупционной подушке - убери ее и как бы цена не провалилась ГЛУБЖЕ, чем среднеукраинская для миллионников

Ага, "никогда такого не было и вот опять"(с)
В Варшавском, Файна Тауне или КТ особенно много коррупционеров засело. А там ценники уже подбираются к ценникам модных МОПов - гнезд коррупции.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 11:32

  airmax78 написав:
  striped написав:а чего вестники перемоги не выложили до сих пор это видео?

https://youtu.be/aBwHjvIGw4Y

Это ж сколько у каждого уважающего себя чиновника наколядованных квартир? И прогрессивный налог на недвижку их тоже не смущает ибо не только лишь все из них круглые сироты... Прихожу к мнению, что рынок КРЖН сидит на коррупционной подушке - убери ее и как бы цена не провалилась ГЛУБЖЕ, чем среднеукраинская для миллионников

Ага, "никогда такого не было и вот опять"(с)
В Варшавском, Файна Тауне или КТ особенно много коррупционеров засело. А там ценники уже подбираются к ценникам модных МОПов - гнезд коррупции.


Макс, а ты не пробовал себе представить что случится если появится реальная конкуренция на торгах за землю ? И где будут эти ценники на Варшавский,ФТ или КТ ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 11:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

У першому півріччі 2018 року реальний наявний дохід населення становив 82% від рівня 2013 року.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 11:40

  airmax78 написав:
  striped написав:а чего вестники перемоги не выложили до сих пор это видео?

https://youtu.be/aBwHjvIGw4Y

Это ж сколько у каждого уважающего себя чиновника наколядованных квартир? И прогрессивный налог на недвижку их тоже не смущает ибо не только лишь все из них круглые сироты... Прихожу к мнению, что рынок КРЖН сидит на коррупционной подушке - убери ее и как бы цена не провалилась ГЛУБЖЕ, чем среднеукраинская для миллионников

Ага, "никогда такого не было и вот опять"(с)
В Варшавском, Файна Тауне или КТ особенно много коррупционеров засело. А там ценники уже подбираются к ценникам модных МОПов - гнезд коррупции.


Точно. Гройсман вибирав в ФТ видову однуху по 1300 за квадрат.
А Я думав, де його бачив.

Зи. Азіров до такого не спускався. А ці вже почали скуповувати економ.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 11:46

  Оранжевый-хит сезона написав:У першому півріччі 2018 року реальний наявний дохід населення становив 82% від рівня 2013 року.


В USD или EUR?
moniks
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 11:54

  Оранжевый-хит сезона написав:У першому півріччі 2018 року реальний наявний дохід населення становив 82% від рівня 2013 року.

Ха!
Ціни виросли на 15-25% за 5 років.
Рівень доходів - лише 82% від 2013. :twisted:

Зараз рожевоокулярники заскавчать, що в центрі Києва все чудово. :mrgreen:
А більше вони ніде й не бувають.

Рожевоокулярники, як в Африці полярники.
Як риби глибоководні в небесній висоті.
Ніц вони не бачать, ніц вони не чують.
Прості як молотки.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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