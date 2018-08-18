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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3030303130323033>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1255
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
266
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
235
Якість будівництва
16%
196
Всього голосів : 1255
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 12:00

  moniks написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:У першому півріччі 2018 року реальний наявний дохід населення становив 82% від рівня 2013 року.


В USD или EUR?

https://www.epravda.com.ua/news/2018/12/18/643673/

Это во вчерашнем отчете НБУ о финансовой стабильности. Самое интересное что они в этот отчет умудрились даже впихнуть доходы заробитчан заграницей :lol:
Вот оригинал кому интересно
https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=83816603

Стр 20 , а вообще там много чего интересного.

Вплив заробітної плати, виплаченої в Україні, на загальні
доходи населення знизився, бо помітно виросли
заробітки тимчасових трудових мігрантів, а також
соціальні виплати в результаті пенсійної реформи. Обсяг
зарплати, отриманої українцями за кордоном, збільшився
на 43% р/р. Проте у 2018 році темпи приросту кількості
трудових мігрантів з України вповільнюються, зокрема
через насичення ринку Польщі13. Це може обмежити
зростання заробітків українців за кордоном та пом’якшити
дефіцит на внутрішньому ринку праці, що, імовірно,
уповільнить зростання зарплати в Україні. У майбутньому
спрощення процедур для працевлаштування іноземців у
європейських країнах може дати новий поштовх для
посилення трудової міграції з України до Європи через
разючу різницю в рівнях зарплат
Востаннє редагувалось zzzzzz в Вів 18 гру, 2018 12:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 12:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Также очевидно, что цены на недвигу, которая будет строиться по новым СНИПам и ДБНам тоже будет выше, чем цены на недвигу, построенную по принципу максимального заполнения участка. Да, в ней будет комфортнее жить, но стоить она будет дороже.
Опять же остекленные балконы продаются с коэффициентом 1, а не 0.3 или 0.5.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 12:04

  airmax78 написав:Также очевидно, что цены на недвигу, которая будет строиться по новым СНИПам и ДБНам тоже будет выше, чем цены на недвигу, построенную по принципу максимального заполнения участка. Да, в ней будет комфортнее жить, но стоить она будет дороже.


Если на территории условного ЖК частный садик берет по 10к в месяц то это т.н. жилье не такое уж и дешевое. ( Парковые озера )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 12:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Также очевидно, что цены на недвигу, которая будет строиться по новым СНИПам и ДБНам тоже будет выше, чем цены на недвигу, построенную по принципу максимального заполнения участка. Да, в ней будет комфортнее жить, но стоить она будет дороже.
Опять же остекленные балконы продаются с коэффициентом 1, а не 0.3 или 0.5.


но пэрэсични вильнолюды все так же будут голосовать гривной за мордоры без инфраструктуры и все так же потом возмущаться ее отсутствием и клясть злочынну владу, допустившую их строительство
шо также очевидно
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 12:26

  kingkongovets написав:но пэрэсични вильнолюды все так же будут голосовать гривной за мордоры без инфраструктуры и все так же потом возмущаться ее отсутствием и клясть злочынну владу, допустившую их строительство
шо также очевидно


Все как я и предполагал :mrgreen:
viewtopic.php?p=4529717#p4529717
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 12:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:
  kingkongovets написав:но пэрэсични вильнолюды все так же будут голосовать гривной за мордоры без инфраструктуры и все так же потом возмущаться ее отсутствием и клясть злочынну владу, допустившую их строительство
шо также очевидно


Все как я и предполагал :mrgreen:
viewtopic.php?p=4529717#p4529717


ну пэрэсичный же свято уверен шо все должно быть нашару, а тут:

zzzzzz написав:
Если на территории условного ЖК частный садик берет по 10к в месяц то это т.н. жилье не такое уж и дешевое. ( Парковые озера )


пэрэсичный не может сложить 2+2
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 12:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:но пэрэсични вильнолюды все так же будут голосовать гривной за мордоры без инфраструктуры и все так же потом возмущаться ее отсутствием и клясть злочынну владу, допустившую их строительство
шо также очевидно

Вы , блин, точны, как Дерсу -Узала со своими выстрелами.
Подскажете, где в Киеве вместе с ЖК построили школу и садик? в период с 2005 по 2018. Чтоб пересичные знали на что ориентироваться.
Помощь:
1. сиротский садик, один на всю Патриотику. Школу не строили
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 12:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:но пэрэсични вильнолюды все так же будут голосовать гривной за мордоры без инфраструктуры и все так же потом возмущаться ее отсутствием и клясть злочынну владу, допустившую их строительство
шо также очевидно

Вы , блин, точны, как Дерсу -Узала со своими выстрелами.
Подскажете, где в Киеве вместе с ЖК построили школу и садик? в период с 2005 по 2018. Чтоб пересичные знали на что ориентироваться.
Помощь:
1. сиротский садик, один на всю Патриотику. Школу не строили


комфорт таун?
а, ну да - там же цены космические
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 12:51

  kingkongovets написав:
zzzzzz написав:
  kingkongovets написав:но пэрэсични вильнолюды все так же будут голосовать гривной за мордоры без инфраструктуры и все так же потом возмущаться ее отсутствием и клясть злочынну владу, допустившую их строительство
шо также очевидно


Все как я и предполагал :mrgreen:
viewtopic.php?p=4529717#p4529717


ну пэрэсичный же свято уверен шо все должно быть нашару, а тут:

zzzzzz написав:
Если на территории условного ЖК частный садик берет по 10к в месяц то это т.н. жилье не такое уж и дешевое. ( Парковые озера )


пэрэсичный не может сложить 2+2


Осталось только понять кто такой этот самый пересичный. Это врозеточник, у которого хватает ума скирдовать, а про остальное он не способен подумать? Это айтишник, у которого хватает ума зарабатывать деньжат на так необходимые метры? Или это "инвесторы", скупающие стояки, и потом сдающие понаехам? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 13:02

  kingkongovets написав:
комфорт таун?
а, ну да - там же цены космические

Садик? Мест пропорционально количеству жителей? Школу сделали?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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