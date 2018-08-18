Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Вплив заробітної плати, виплаченої в Україні, на загальні доходи населення знизився, бо помітно виросли заробітки тимчасових трудових мігрантів, а також соціальні виплати в результаті пенсійної реформи. Обсяг зарплати, отриманої українцями за кордоном, збільшився на 43% р/р. Проте у 2018 році темпи приросту кількості трудових мігрантів з України вповільнюються, зокрема через насичення ринку Польщі13. Це може обмежити зростання заробітків українців за кордоном та пом’якшити дефіцит на внутрішньому ринку праці, що, імовірно, уповільнить зростання зарплати в Україні. У майбутньому спрощення процедур для працевлаштування іноземців у європейських країнах може дати новий поштовх для посилення трудової міграції з України до Європи через разючу різницю в рівнях зарплат
Востаннє редагувалось zzzzzz в Вів 18 гру, 2018 12:02, всього редагувалось 1 раз.
Также очевидно, что цены на недвигу, которая будет строиться по новым СНИПам и ДБНам тоже будет выше, чем цены на недвигу, построенную по принципу максимального заполнения участка. Да, в ней будет комфортнее жить, но стоить она будет дороже. Опять же остекленные балконы продаются с коэффициентом 1, а не 0.3 или 0.5.
airmax78 написав:Также очевидно, что цены на недвигу, которая будет строиться по новым СНИПам и ДБНам тоже будет выше, чем цены на недвигу, построенную по принципу максимального заполнения участка. Да, в ней будет комфортнее жить, но стоить она будет дороже.
Если на территории условного ЖК частный садик берет по 10к в месяц то это т.н. жилье не такое уж и дешевое. ( Парковые озера )
airmax78 написав:Также очевидно, что цены на недвигу, которая будет строиться по новым СНИПам и ДБНам тоже будет выше, чем цены на недвигу, построенную по принципу максимального заполнения участка. Да, в ней будет комфортнее жить, но стоить она будет дороже. Опять же остекленные балконы продаются с коэффициентом 1, а не 0.3 или 0.5.
но пэрэсични вильнолюды все так же будут голосовать гривной за мордоры без инфраструктуры и все так же потом возмущаться ее отсутствием и клясть злочынну владу, допустившую их строительство шо также очевидно
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав:но пэрэсични вильнолюды все так же будут голосовать гривной за мордоры без инфраструктуры и все так же потом возмущаться ее отсутствием и клясть злочынну владу, допустившую их строительство шо также очевидно
kingkongovets написав:но пэрэсични вильнолюды все так же будут голосовать гривной за мордоры без инфраструктуры и все так же потом возмущаться ее отсутствием и клясть злочынну владу, допустившую их строительство шо также очевидно
kingkongovets написав:но пэрэсични вильнолюды все так же будут голосовать гривной за мордоры без инфраструктуры и все так же потом возмущаться ее отсутствием и клясть злочынну владу, допустившую их строительство шо также очевидно
Вы , блин, точны, как Дерсу -Узала со своими выстрелами. Подскажете, где в Киеве вместе с ЖК построили школу и садик? в период с 2005 по 2018. Чтоб пересичные знали на что ориентироваться. Помощь: 1. сиротский садик, один на всю Патриотику. Школу не строили
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
kingkongovets написав:но пэрэсични вильнолюды все так же будут голосовать гривной за мордоры без инфраструктуры и все так же потом возмущаться ее отсутствием и клясть злочынну владу, допустившую их строительство шо также очевидно
Вы , блин, точны, как Дерсу -Узала со своими выстрелами. Подскажете, где в Киеве вместе с ЖК построили школу и садик? в период с 2005 по 2018. Чтоб пересичные знали на что ориентироваться. Помощь: 1. сиротский садик, один на всю Патриотику. Школу не строили
комфорт таун? а, ну да - там же цены космические
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав:но пэрэсични вильнолюды все так же будут голосовать гривной за мордоры без инфраструктуры и все так же потом возмущаться ее отсутствием и клясть злочынну владу, допустившую их строительство шо также очевидно
ну пэрэсичный же свято уверен шо все должно быть нашару, а тут:
zzzzzz написав: Если на территории условного ЖК частный садик берет по 10к в месяц то это т.н. жилье не такое уж и дешевое. ( Парковые озера )
пэрэсичный не может сложить 2+2
Осталось только понять кто такой этот самый пересичный. Это врозеточник, у которого хватает ума скирдовать, а про остальное он не способен подумать? Это айтишник, у которого хватает ума зарабатывать деньжат на так необходимые метры? Или это "инвесторы", скупающие стояки, и потом сдающие понаехам?