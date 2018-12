Додано: Вів 18 гру, 2018 12:22

airmax78 написав: Также очевидно, что цены на недвигу, которая будет строиться по новым СНИПам и ДБНам тоже будет выше, чем цены на недвигу, построенную по принципу максимального заполнения участка. Да, в ней будет комфортнее жить, но стоить она будет дороже.

Опять же остекленные балконы продаются с коэффициентом 1, а не 0.3 или 0.5.



но пэрэсични вильнолюды все так же будут голосовать гривной за мордоры без инфраструктуры и все так же потом возмущаться ее отсутствием и клясть злочынну владу, допустившую их строительство

