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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3030303130323033

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1255
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
266
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
235
Якість будівництва
16%
196
Всього голосів : 1255
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 13:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:
комфорт таун?
а, ну да - там же цены космические

Садик? Мест пропорционально количеству жителей? Школу сделали?


http://abcnews.com.ua/ru/education/kak- ... kieve-foto

и погуглите «детский сад зарина»
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 13:12

Ціни "вторинки" - чомусь йдуть вниз.
Чому????

http://domik.ua/nedvizhimost/dinamika-cen.html
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 13:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:http://abcnews.com.ua/ru/education/kak- ... kieve-foto

и погуглите «детский сад зарина»

Итак, имеем
1. КТ с садиком и школой, которая
несмотря на значительный интерес, обучение в гимназии вряд ли доступно широким массам: годовой взнос составит от 150 тыс. грн[/quote]
при этом:
даже при высокой плате за обучение, об окупаемости образовательных проектов нет смысла говорить. "Они не окупаются, в классическом понимании бизнеса. Они окупаются за счет будущего, будущего наших детей и страны", ‒ говорит Никонов.

2 Сад в Патриотике, не учитывающий реальную потребность, школы нет.
3 Зарина: 4 садика, три из которых в ЖК, успех которых 750 детей за 8 лет, предположим, 200 в год. потому что не всем ЖК есть 8 лет от постройки или 50 чел с садика. Не густо
а в 2016 г на очередь в садики стояло 14 000 детей!!!
Наверное, это всё дети понаехов непрописанных)))
Покупатели остальных квартир в ЖК без садов и школ-лохи :-)
Востаннє редагувалось Serg-ik в Вів 18 гру, 2018 13:28, всього редагувалось 1 раз.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 13:25

kingkongovets

Я вот что-то вас не пойму, во всем виноваты пересични вильни люды , а мер Кличко приезжает на открытие школы 334
https://kyivcity.gov.ua/news/vitaliy_kl ... _roku.html

ну и маленькая подробность, школу начали строить 13 лет тому назад , и вот на 4 году мерства Кличка её достроили.
http://wikimapia.org/5469026/ru/%D0%A8% ... 1%82%C2%BB

Вы мне объясните, школы и ДС должны строиться за деньги громади или нет ?
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 13:33

kingkongovets
дадите комментарий насчёт соотношения цена/качество?
Никонов
трехэтажная гимназия рассчитана на 600 учащихся, готовая школа от корпуса до оборудования обошлась в 288 млн грн".
http://abcnews.com.ua/ru/education/kak-vygliadit-novaia-gimnaziia-a-v-kieve-foto

Кличко
Школа четырехэтажная (плюс цокольный этаж), общая площадь – 12,8 тыс. кв. м. Бюджет проекта составил 231 млн грн.Всего в школе будет 24 класса (восемь из них – в начальной школе), школа готова принять до 720 учеников.
http://abcnews.com.ua/ru/education/1-sientiabria-v-kiievie-otkroiutsia-dvie-novyie-shkoly-foto
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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