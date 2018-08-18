и погуглите «детский сад зарина»
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Додано: Вів 18 гру, 2018 13:11
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
и погуглите «детский сад зарина»
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 18 гру, 2018 13:12
Ціни "вторинки" - чомусь йдуть вниз.
Чому????
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: Вів 18 гру, 2018 13:25
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Итак, имеем
1. КТ с садиком и школой, которая
2 Сад в Патриотике, не учитывающий реальную потребность, школы нет.
3 Зарина: 4 садика, три из которых в ЖК, успех которых 750 детей за 8 лет, предположим, 200 в год. потому что не всем ЖК есть 8 лет от постройки или 50 чел с садика. Не густо
а в 2016 г на очередь в садики стояло 14 000 детей!!!
Наверное, это всё дети понаехов непрописанных)))
Покупатели остальных квартир в ЖК без садов и школ-лохи
Востаннє редагувалось Serg-ik в Вів 18 гру, 2018 13:28, всього редагувалось 1 раз.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Вів 18 гру, 2018 13:25
kingkongovets
Я вот что-то вас не пойму, во всем виноваты пересични вильни люды , а мер Кличко приезжает на открытие школы 334
ну и маленькая подробность, школу начали строить 13 лет тому назад , и вот на 4 году мерства Кличка её достроили.
Вы мне объясните, школы и ДС должны строиться за деньги громади или нет ?
Живите своим умом!
Додано: Вів 18 гру, 2018 13:33
kingkongovets
дадите комментарий насчёт соотношения цена/качество?
Никонов
трехэтажная гимназия рассчитана на 600 учащихся, готовая школа от корпуса до оборудования обошлась в 288 млн грн".
Кличко
Школа четырехэтажная (плюс цокольный этаж), общая площадь – 12,8 тыс. кв. м. Бюджет проекта составил 231 млн грн.Всего в школе будет 24 класса (восемь из них – в начальной школе), школа готова принять до 720 учеников.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Вів 18 гру, 2018 13:43
Новый драйвер спроса на недвигу
Одноразове обов’язкове декларування доходів: черговий законопроект із звітною датою 31.12.2020
а всё потому, что
Востаннє редагувалось Serg-ik в Вів 18 гру, 2018 13:49, всього редагувалось 1 раз.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Вів 18 гру, 2018 13:49
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
дам комментарий:
хорошее дешевым не бывает, синдром эйрмакса «мои деньги слишком хороши для того дерьма, которое я на них могу купить» заставляет разевать роток на кусок, который вам не по силам
покупайте советскую вторичку - там нет проблем ни с детсадами, ни со школами, а раз хотите новострой - готовьтесь возить детей в детсады и школы
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 18 гру, 2018 13:53
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
пересичный никак не может отдуплить, шо сказка про коммунизм давно закончилась и яйца на поворотах ему заносить никто уже не должен?
так на то он и пересичный - «дурный бо бидный та бидный бо дурный»
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 18 гру, 2018 13:54
Как там продвигается разработка ДПТ и соблюдение ДБН , опять виноваты перэсични ?
Живите своим умом!
Додано: Вів 18 гру, 2018 13:55
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
У Никонова -конфетка, у Виталика-овнецо. Разница в цене-1 трамвай
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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