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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 30313032303330343035>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1255
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
266
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
235
Якість будівництва
16%
196
Всього голосів : 1255
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 13:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:
комфорт таун?
а, ну да - там же цены космические

Садик? Мест пропорционально количеству жителей? Школу сделали?


http://abcnews.com.ua/ru/education/kak- ... kieve-foto

и погуглите «детский сад зарина»
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 13:12

Ціни "вторинки" - чомусь йдуть вниз.
Чому????

http://domik.ua/nedvizhimost/dinamika-cen.html
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 13:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:http://abcnews.com.ua/ru/education/kak- ... kieve-foto

и погуглите «детский сад зарина»

Итак, имеем
1. КТ с садиком и школой, которая
несмотря на значительный интерес, обучение в гимназии вряд ли доступно широким массам: годовой взнос составит от 150 тыс. грн[/quote]
при этом:
даже при высокой плате за обучение, об окупаемости образовательных проектов нет смысла говорить. "Они не окупаются, в классическом понимании бизнеса. Они окупаются за счет будущего, будущего наших детей и страны", ‒ говорит Никонов.

2 Сад в Патриотике, не учитывающий реальную потребность, школы нет.
3 Зарина: 4 садика, три из которых в ЖК, успех которых 750 детей за 8 лет, предположим, 200 в год. потому что не всем ЖК есть 8 лет от постройки или 50 чел с садика. Не густо
а в 2016 г на очередь в садики стояло 14 000 детей!!!
Наверное, это всё дети понаехов непрописанных)))
Покупатели остальных квартир в ЖК без садов и школ-лохи :-)
Востаннє редагувалось Serg-ik в Вів 18 гру, 2018 13:28, всього редагувалось 1 раз.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 13:25

kingkongovets

Я вот что-то вас не пойму, во всем виноваты пересични вильни люды , а мер Кличко приезжает на открытие школы 334
https://kyivcity.gov.ua/news/vitaliy_kl ... _roku.html

ну и маленькая подробность, школу начали строить 13 лет тому назад , и вот на 4 году мерства Кличка её достроили.
http://wikimapia.org/5469026/ru/%D0%A8% ... 1%82%C2%BB

Вы мне объясните, школы и ДС должны строиться за деньги громади или нет ?
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 13:33

kingkongovets
дадите комментарий насчёт соотношения цена/качество?
Никонов
трехэтажная гимназия рассчитана на 600 учащихся, готовая школа от корпуса до оборудования обошлась в 288 млн грн".
http://abcnews.com.ua/ru/education/kak-vygliadit-novaia-gimnaziia-a-v-kieve-foto

Кличко
Школа четырехэтажная (плюс цокольный этаж), общая площадь – 12,8 тыс. кв. м. Бюджет проекта составил 231 млн грн.Всего в школе будет 24 класса (восемь из них – в начальной школе), школа готова принять до 720 учеников.
http://abcnews.com.ua/ru/education/1-sientiabria-v-kiievie-otkroiutsia-dvie-novyie-shkoly-foto
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 13:43

Новый драйвер спроса на недвигу

Одноразове обов’язкове декларування доходів: черговий законопроект із звітною датою 31.12.2020

https://buh.ligazakon.net/ua/news/182748_odnorazove-obovyazkove-deklaruvannya-dokhodv-chergoviy-zakonoproekt-z-zvtnoyu-datoyu-31122020

а всё потому, что

Международный валютный фонд в ближайшие годы прогнозирует наступление нового мирового финансового кризиса из-за падения стоимости основных сырьевых продуктов. Об этом заявил заместитель главы Международного валютного фонда Дэвид Липтон, сообщает The Guardian. Липтон отметил, что кризис ударит прежде всего по тем странам, которые занимаются продажей сырья, и Украине с экспортом зерна и металла в их числе.В МВФ также отметили, что даже крепкие экономики крупных стран, как и сам фонд, пока не готовы перенести возможный кризис без потерь.
Востаннє редагувалось Serg-ik в Вів 18 гру, 2018 13:49, всього редагувалось 1 раз.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 13:49

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:kingkongovets
дадите комментарий насчёт соотношения цена/качество?
Никонов
трехэтажная гимназия рассчитана на 600 учащихся, готовая школа от корпуса до оборудования обошлась в 288 млн грн".
http://abcnews.com.ua/ru/education/kak-vygliadit-novaia-gimnaziia-a-v-kieve-foto

Кличко
Школа четырехэтажная (плюс цокольный этаж), общая площадь – 12,8 тыс. кв. м. Бюджет проекта составил 231 млн грн.Всего в школе будет 24 класса (восемь из них – в начальной школе), школа готова принять до 720 учеников.
http://abcnews.com.ua/ru/education/1-sientiabria-v-kiievie-otkroiutsia-dvie-novyie-shkoly-foto


дам комментарий:
хорошее дешевым не бывает, синдром эйрмакса «мои деньги слишком хороши для того дерьма, которое я на них могу купить» заставляет разевать роток на кусок, который вам не по силам
покупайте советскую вторичку - там нет проблем ни с детсадами, ни со школами, а раз хотите новострой - готовьтесь возить детей в детсады и школы
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 13:53

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:kingkongovets

Я вот что-то вас не пойму, во всем виноваты пересични вильни люды , а мер Кличко приезжает на открытие школы 334
https://kyivcity.gov.ua/news/vitaliy_kl ... _roku.html

ну и маленькая подробность, школу начали строить 13 лет тому назад , и вот на 4 году мерства Кличка её достроили.
http://wikimapia.org/5469026/ru/%D0%A8% ... 1%82%C2%BB

Вы мне объясните, школы и ДС должны строиться за деньги громади или нет ?


пересичный никак не может отдуплить, шо сказка про коммунизм давно закончилась и яйца на поворотах ему заносить никто уже не должен?
так на то он и пересичный - «дурный бо бидный та бидный бо дурный»
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 13:54

  kingkongovets написав:покупайте советскую вторичку - там нет проблем ни с детсадами, ни со школами, а раз хотите новострой - готовьтесь возить детей в детсады и школы


Как там продвигается разработка ДПТ и соблюдение ДБН , опять виноваты перэсични ?
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 13:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:дам комментарий:
хорошее дешевым не бывает,

У Никонова -конфетка, у Виталика-овнецо. Разница в цене-1 трамвай
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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