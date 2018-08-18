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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3032303330343035>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1255
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
266
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
235
Якість будівництва
16%
196
Всього голосів : 1255
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 13:56

  kingkongovets написав:
zzzzzz написав:kingkongovets

Вы мне объясните, школы и ДС должны строиться за деньги громади или нет ?


пересичный никак не может отдуплить, шо сказка про коммунизм давно закончилась и яйца на поворотах ему заносить никто уже не должен?
так на то он и пересичный - «дурный бо бидный та бидный бо дурный»



Вам не кажется что у вас конфликт мышления ? С одной стороны совок закончился, с другой стороны Ваш любимый мер Кличко приезжает на открытие школы которую построили за деньги громады ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 13:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:пересичный никак не может отдуплить, шо сказка про коммунизм давно закончилась

и потому
Рожаем платно
Детсад-за свои
Школа-за свои
ВУЗ-за свои
Потом родители скажут: что? в армию? ПРАВДА??? Не для того мама квиточку растила
Кстати, надо бы поменять конституцию под Ваши взгляды, во многих местах
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 14:17

  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:пересичный никак не может отдуплить, шо сказка про коммунизм давно закончилась

и потому
Рожаем платно
Детсад-за свои
Школа-за свои
ВУЗ-за свои
Потом родители скажут: что? в армию? ПРАВДА??? Не для того мама квиточку растила

Согласен, государство должно создать очень серьезные инцентивс для граждан, чтобы они шли служить в армию, тем более сейчас. При чем и финансовые и карьерные. Например гранты на обучение в вузах Европы и мира с обязательством вернуться и отработать в Украине хотя бы 5 лет. Невозможность занятия высоких постов в гос аппарате для не служивших мужчин. И т.п.
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 14:20

За выдающиеся заслуги перед отечеством, а так же за весомый вклад в дело борьбы с коррупцией , кабмин повысил на 25% оклады госслужащих Генпрокуратуры Украины :mrgreen:

https://interfax.com.ua/news/general/554110.html

Это к дорожаю :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 14:31

Кстати, кто тут писал, что в Киеве средняя зп 14 штук за работу не бей лежачего.
Вот аццкая работа на выносливость по 14 часов в день, еще и ночью за 40 гривен в час.
+ средняя з/п 480грн/смена
График: 5/2
12:00-02:00
08:00-22:00,
16:00-05:00
Зарплата: от 40грн/час
https://www.olx.ua/obyavlenie/rabota-po ... d71145773d

Это в пересчете на стандартный рабочий день выйдет 6800 где-то!
Grisha1
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 14:34

  Grisha1 написав:Кстати, кто тут писал, что в Киеве средняя зп 14 штук за работу не бей лежачего.
Вот аццкая работа на выносливость по 14 часов в день, еще и ночью за 40 гривен в час.
+ средняя з/п 480грн/смена
График: 5/2
12:00-02:00
08:00-22:00,
16:00-05:00
Зарплата: от 40грн/час
https://www.olx.ua/obyavlenie/rabota-po ... d71145773d

Это в пересчете на стандартный рабочий день выйдет 6800 где-то!

Тю. Покажи фак и не работай. Не рабство же.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 14:37

  zzzzzz написав:За выдающиеся заслуги перед отечеством, а так же за весомый вклад в дело борьбы с коррупцией , кабмин повысил на 25% оклады госслужащих Генпрокуратуры Украины :mrgreen:

https://interfax.com.ua/news/general/554110.html

Это к дорожаю :mrgreen:

Вчера видел мента-пенсионера, которому еще нет и 40. Воняет, что все ему должны. Здоровый как бык.
Grisha1
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 14:37

  necovi4 написав:
  Первый написав:
  necovi4 написав:ЖК Севен, пятый дом запустили в продажу.Прозвонил, хотят за однуху 38 квадратов при 100% оплате почти 36 000 баксов. Сдача первый квартал 21года, а по факту летом ключи. Дорого, если рассматривать квартиру под аренду


Це на якому поверсі?

Пох, я уже и не спрашивал. Наверное 2,3,4. Спросил самые дешёвые,по какой цене есть?

Месяц назад в 4 доме, 42 квадрата на среднем стоило те же 36 куе при 100% оплате.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 14:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:кабмин повысил на 25% оклады госслужащих Генпрокуратуры Украины

чтоб работали лучше

ГПУ поручила НАБУ расследовать многомиллионную коррупционную схему с оценкой недвижимости.https://censor.net.ua/news/3102911/organizatory_vse_byvshie_topmenedjery_partii_regionov_gpu_poruchila_nabu_rassledovat_mnogomillionnuyu
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 14:54

для любимого ККЦ :lol: про ДПТ

Разработчик ДПТ в Голосеевском районе пренебрегает замечаниями местных жителей
Также киевляне против того, что ДПТ предусматривает застройку существующих спортивных площадок. Так, на пр. Науки, 56 предлагается огражденную спортплощадку застроить торгово-развлекательным центром с подземным паркингом, а на пр. Науки, 78 предлагается спортплощадку заменить на многоуровневый паркинг. Также в обращении сказано, что проектом ДПТ предлагается снести детскую площадку на пр. Науки, 62 (под общественную застройку с паркингом).

Кроме того, жители частного сектора ул. Адмирала Ушакова возмущены, что в ДПТ не запроектировано строительство ни одного детсада в радиусе 500 метров, ведь ближайший коммунальный детсад находится в 1100 метрах, что нарушает их право на образование.

http://kievvlast.com.ua/news/razrabotch ... h-zhitelej
Живите своим умом!
zzzzzz
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