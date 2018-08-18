Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:пересичный никак не может отдуплить, шо сказка про коммунизм давно закончилась
и потому Рожаем платно Детсад-за свои Школа-за свои ВУЗ-за свои Потом родители скажут: что? в армию? ПРАВДА??? Не для того мама квиточку растила Кстати, надо бы поменять конституцию под Ваши взгляды, во многих местах
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
kingkongovets написав:пересичный никак не может отдуплить, шо сказка про коммунизм давно закончилась
и потому Рожаем платно Детсад-за свои Школа-за свои ВУЗ-за свои Потом родители скажут: что? в армию? ПРАВДА??? Не для того мама квиточку растила
Согласен, государство должно создать очень серьезные инцентивс для граждан, чтобы они шли служить в армию, тем более сейчас. При чем и финансовые и карьерные. Например гранты на обучение в вузах Европы и мира с обязательством вернуться и отработать в Украине хотя бы 5 лет. Невозможность занятия высоких постов в гос аппарате для не служивших мужчин. И т.п.
Кстати, кто тут писал, что в Киеве средняя зп 14 штук за работу не бей лежачего. Вот аццкая работа на выносливость по 14 часов в день, еще и ночью за 40 гривен в час. + средняя з/п 480грн/смена График: 5/2 12:00-02:00 08:00-22:00, 16:00-05:00 Зарплата: от 40грн/час https://www.olx.ua/obyavlenie/rabota-po ... d71145773d
Это в пересчете на стандартный рабочий день выйдет 6800 где-то!
Grisha1 написав:Кстати, кто тут писал, что в Киеве средняя зп 14 штук за работу не бей лежачего. Вот аццкая работа на выносливость по 14 часов в день, еще и ночью за 40 гривен в час. + средняя з/п 480грн/смена График: 5/2 12:00-02:00 08:00-22:00, 16:00-05:00 Зарплата: от 40грн/час https://www.olx.ua/obyavlenie/rabota-po ... d71145773d
Это в пересчете на стандартный рабочий день выйдет 6800 где-то!
necovi4 написав:ЖК Севен, пятый дом запустили в продажу.Прозвонил, хотят за однуху 38 квадратов при 100% оплате почти 36 000 баксов. Сдача первый квартал 21года, а по факту летом ключи. Дорого, если рассматривать квартиру под аренду
Це на якому поверсі?
Пох, я уже и не спрашивал. Наверное 2,3,4. Спросил самые дешёвые,по какой цене есть?
Месяц назад в 4 доме, 42 квадрата на среднем стоило те же 36 куе при 100% оплате.
Разработчик ДПТ в Голосеевском районе пренебрегает замечаниями местных жителей Также киевляне против того, что ДПТ предусматривает застройку существующих спортивных площадок. Так, на пр. Науки, 56 предлагается огражденную спортплощадку застроить торгово-развлекательным центром с подземным паркингом, а на пр. Науки, 78 предлагается спортплощадку заменить на многоуровневый паркинг. Также в обращении сказано, что проектом ДПТ предлагается снести детскую площадку на пр. Науки, 62 (под общественную застройку с паркингом).
Кроме того, жители частного сектора ул. Адмирала Ушакова возмущены, что в ДПТ не запроектировано строительство ни одного детсада в радиусе 500 метров, ведь ближайший коммунальный детсад находится в 1100 метрах, что нарушает их право на образование.