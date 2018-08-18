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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3032303330343035

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1255
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
266
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
235
Якість будівництва
16%
196
Всього голосів : 1255
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 14:57

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:и потому
Рожаем платно
Детсад-за свои
Школа-за свои
ВУЗ-за свои
Потом родители скажут: что? в армию? ПРАВДА??? Не для того мама квиточку растила
Кстати, надо бы поменять конституцию под Ваши взгляды, во многих местах


а вы реально считаете, шо рождение детей - это гражданский подвиг? детей рожают для собственного удовольствия, сержик
если у вас хватило мозгов родить двоих не имея жилья - так кто вам доктор?
наслаждайтесь
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 15:10

  zzzzzz написав:
... огражденную спортплощадку застроить торгово-развлекательным центром с подземным паркингом,
......а на пр. Науки, 78 предлагается спортплощадку заменить на многоуровневый паркинг.
....снести детскую площадку на пр. Науки, 62 (под общественную застройку с паркингом).
не запроектировано строительство ни одного детсада в радиусе 500 метров, ведь ближайший коммунальный детсад находится в 1100 метрах, что нарушает их право на образование.

http://kievvlast.com.ua/news/razrabotch ... h-zhitelej

Всё логично: будут детки заниматься спортивной ходьбой: вместо 500 метров пройдутся 1100, лишние 2 по 600-это и есть "спортивная площадка"
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 15:11

  kingkongovets написав:
Serg-ik написав:и потому
Рожаем платно
Детсад-за свои
Школа-за свои
ВУЗ-за свои
Потом родители скажут: что? в армию? ПРАВДА??? Не для того мама квиточку растила
Кстати, надо бы поменять конституцию под Ваши взгляды, во многих местах


а вы реально считаете, шо рождение детей - это гражданский подвиг? детей рожают для собственного удовольствия, сержик
если у вас хватило мозгов родить двоих не имея жилья - так кто вам доктор?
наслаждайтесь


"«На сегодняшний день получилось так, что у подрастающего поколения складывается понимание, что государство все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, которые вас родили. Государство их не просило вас рожать», — сказала чиновница."

Галантерейщик и кардинал!
Конг и москальськая чиновница! Так победим! :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 15:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:а вы реально считаете, шо рождение детей - это гражданский подвиг? детей рожают для собственного удовольствия, сержик
если у вас хватило мозгов родить двоих не имея жилья - так кто вам доктор?
наслаждайтесь

Кинг, я предлагаю трансформировать Вашу мысль:
Рождение детей-это нагрузка на бюджет в виде садов, школ, ВУЗов. Потому право рожать имеет тот, у кого есть в собственности не менее 21,5*3+10=74,5 кв.м. жилья на семью, а также имеет депозит в банке или кредитную линию (банковскую гарантию), подтверждающие способность оплатить садик, школу, ВУЗ.
Это будет манифест "Социальная ответственность".
Годится?
Востаннє редагувалось Serg-ik в Вів 18 гру, 2018 15:21, всього редагувалось 1 раз.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 15:18

  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:пересичный никак не может отдуплить, шо сказка про коммунизм давно закончилась

и потому
Рожаем платно
Детсад-за свои
Школа-за свои
ВУЗ-за свои
Потом родители скажут: что? в армию? ПРАВДА??? Не для того мама квиточку растила
Кстати, надо бы поменять конституцию под Ваши взгляды, во многих местах


А ещё корми - за свои.
Одежду - за свои.
Медикаменты - тоже за свои.
Ваще оборзели, ппц!

А в армию идти не надо - там бо-бо могут сделать. Хай лучче квиточка, сорри, дитё с радихонами пока живёт (опять же - экономия на аренде).
/аж противно, сцуко, стало/.

И что у нас будет в конце? Куча балбесов, не умеющих и не желающих ничо делать и считающих, что им по жизни все должны (прямо как после совка).

ККЦ прав - коммунизм кончился, теперь - давай на вольные хлеба. Подорвался - и вперёд!

А не хочешь - ну, сиди, жалуйся ...
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 15:20

  Grisha1 написав:Кстати, кто тут писал, что в Киеве средняя зп 14 штук за работу не бей лежачего.
Вот аццкая работа на выносливость по 14 часов в день, еще и ночью за 40 гривен в час.
+ средняя з/п 480грн/смена
График: 5/2
12:00-02:00
08:00-22:00,
16:00-05:00
Зарплата: от 40грн/час
https://www.olx.ua/obyavlenie/rabota-po ... d71145773d

Это в пересчете на стандартный рабочий день выйдет 6800 где-то!

Комплектовать суши - это аццкая работа на выносливость? :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 15:21

  galadriel написав:
А ещё корми - за свои.
Одежду - за свои.
Медикаменты - тоже за свои.
Ваще оборзели, ппц!

А в армию идти не надо - там бо-бо могут сделать. Хай лучче квиточка, сорри, дитё с радихонами пока живёт (опять же - экономия на аренде).
/аж противно, сцуко, стало/.

И что у нас будет в конце? Куча балбесов, не умеющих и не желающих ничо делать и считающих, что им по жизни все должны (прямо как после совка).

ККЦ прав - коммунизм кончился, теперь - давай на вольные хлеба. Подорвался - и вперёд!

А не хочешь - ну, сиди, жалуйся ...


В конце у нас буду боящиеся идти в военкомат, арендодатели ненавидящие понаехов, да куча менто-прокуроско-судейской дряни, имеющих по 263 объекта. Благо вон им "скидка выйдет", можно будет обелить все :mrgreen:
vano80
 
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