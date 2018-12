Додано: Вів 18 гру, 2018 15:18

Serg-ik написав: kingkongovets написав: пересичный никак не может отдуплить, шо сказка про коммунизм давно закончилась пересичный никак не может отдуплить, шо сказка про коммунизм давно закончилась

и потому

Рожаем платно

Детсад-за свои

Школа-за свои

ВУЗ-за свои

Потом родители скажут: что? в армию? ПРАВДА??? Не для того мама квиточку растила

А ещё корми - за свои.

Одежду - за свои.

Медикаменты - тоже за свои.

Ваще оборзели, ппц!



А в армию идти не надо - там бо-бо могут сделать. Хай лучче квиточка, сорри, дитё с радихонами пока живёт (опять же - экономия на аренде).

/аж противно, сцуко, стало/.



И что у нас будет в конце? Куча балбесов, не умеющих и не желающих ничо делать и считающих, что им по жизни все должны (прямо как после совка).



ККЦ прав - коммунизм кончился, теперь - давай на вольные хлеба. Подорвался - и вперёд!



I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.