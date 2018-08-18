Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Serg-ik написав:и потому Рожаем платно Детсад-за свои Школа-за свои ВУЗ-за свои Потом родители скажут: что? в армию? ПРАВДА??? Не для того мама квиточку растила Кстати, надо бы поменять конституцию под Ваши взгляды, во многих местах
а вы реально считаете, шо рождение детей - это гражданский подвиг? детей рожают для собственного удовольствия, сержик если у вас хватило мозгов родить двоих не имея жилья - так кто вам доктор? наслаждайтесь
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
... огражденную спортплощадку застроить торгово-развлекательным центром с подземным паркингом, ......а на пр. Науки, 78 предлагается спортплощадку заменить на многоуровневый паркинг. ....снести детскую площадку на пр. Науки, 62 (под общественную застройку с паркингом). не запроектировано строительство ни одного детсада в радиусе 500 метров, ведь ближайший коммунальный детсад находится в 1100 метрах, что нарушает их право на образование.
Serg-ik написав:и потому Рожаем платно Детсад-за свои Школа-за свои ВУЗ-за свои Потом родители скажут: что? в армию? ПРАВДА??? Не для того мама квиточку растила Кстати, надо бы поменять конституцию под Ваши взгляды, во многих местах
а вы реально считаете, шо рождение детей - это гражданский подвиг? детей рожают для собственного удовольствия, сержик если у вас хватило мозгов родить двоих не имея жилья - так кто вам доктор? наслаждайтесь
"«На сегодняшний день получилось так, что у подрастающего поколения складывается понимание, что государство все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, которые вас родили. Государство их не просило вас рожать», — сказала чиновница."
Галантерейщик и кардинал! Конг и москальськая чиновница! Так победим!
kingkongovets написав:а вы реально считаете, шо рождение детей - это гражданский подвиг? детей рожают для собственного удовольствия, сержик если у вас хватило мозгов родить двоих не имея жилья - так кто вам доктор? наслаждайтесь
Кинг, я предлагаю трансформировать Вашу мысль: Рождение детей-это нагрузка на бюджет в виде садов, школ, ВУЗов. Потому право рожать имеет тот, у кого есть в собственности не менее 21,5*3+10=74,5 кв.м. жилья на семью, а также имеет депозит в банке или кредитную линию (банковскую гарантию), подтверждающие способность оплатить садик, школу, ВУЗ. Это будет манифест "Социальная ответственность". Годится?
Востаннє редагувалось Serg-ik в Вів 18 гру, 2018 15:21, всього редагувалось 1 раз.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
kingkongovets написав:пересичный никак не может отдуплить, шо сказка про коммунизм давно закончилась
и потому Рожаем платно Детсад-за свои Школа-за свои ВУЗ-за свои Потом родители скажут: что? в армию? ПРАВДА??? Не для того мама квиточку растила Кстати, надо бы поменять конституцию под Ваши взгляды, во многих местах
А ещё корми - за свои. Одежду - за свои. Медикаменты - тоже за свои. Ваще оборзели, ппц!
А в армию идти не надо - там бо-бо могут сделать. Хай лучче квиточка, сорри, дитё с радихонами пока живёт (опять же - экономия на аренде). /аж противно, сцуко, стало/.
И что у нас будет в конце? Куча балбесов, не умеющих и не желающих ничо делать и считающих, что им по жизни все должны (прямо как после совка).
ККЦ прав - коммунизм кончился, теперь - давай на вольные хлеба. Подорвался - и вперёд!
А не хочешь - ну, сиди, жалуйся ...
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
Grisha1 написав:Кстати, кто тут писал, что в Киеве средняя зп 14 штук за работу не бей лежачего. Вот аццкая работа на выносливость по 14 часов в день, еще и ночью за 40 гривен в час. + средняя з/п 480грн/смена График: 5/2 12:00-02:00 08:00-22:00, 16:00-05:00 Зарплата: от 40грн/час https://www.olx.ua/obyavlenie/rabota-po ... d71145773d
Это в пересчете на стандартный рабочий день выйдет 6800 где-то!
Комплектовать суши - это аццкая работа на выносливость?