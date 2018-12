Додано: Вів 18 гру, 2018 15:34

Serg-ik написав: galadriel написав: А не хочешь - ну, сиди, жалуйся . А не хочешь - ну, сиди, жалуйся .

не, не сиди, не жалуйся, вали на..., то есть в Польшу и далее.Что, собственно говоря, и делают сознательные граждане, не нагружая бюджет Украины своими забаганками.

Только вот на фоне таких умных парней как Вы и Кинг, всякое повышение социальных стандартов #Урядгройсмана выглядит каким-то разбазариванием бюджета не, не сиди, не жалуйся, вали на..., то есть в Польшу и далее.Что, собственно говоря, и делают сознательные граждане, не нагружая бюджет Украины своими забаганками.Только вот на фоне таких умных парней как Вы и Кинг, всякое повышение социальных стандартов #Урядгройсманавыглядит каким-то разбазариванием бюджета



За бюджет он беспокоится! Ха!!

Чувак, ждущий шарового жилья, переживает за госбюджет. Вы не из рашки часом?



А с соцстандартами - мне кидали по 1000грн в месяц за рождение моего дитё, потом курс - ниже втрое. И что, мне по форумах надо было голосить?

