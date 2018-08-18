сходите, попробуйте, расскажете
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Додано: Вів 18 гру, 2018 15:27
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
сходите, попробуйте, расскажете
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Вів 18 гру, 2018 15:32
я предложил трансформировать, манипулирует он
Кинг почему-то решил, что для меня
1 это гражданский подвиг
2 нужен доктор
Интересно было бы узнать сколько лет было Кингу, когда он стал жить отдельно от детей? И знает ли он вообще сколько их у него?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Вів 18 гру, 2018 15:34
За бюджет он беспокоится! Ха!!
Чувак, ждущий шарового жилья, переживает за госбюджет. Вы не из рашки часом?
А с соцстандартами - мне кидали по 1000грн в месяц за рождение моего дитё, потом курс - ниже втрое. И что, мне по форумах надо было голосить?
Давали помощь - хорошо, спасибо. Помощь прекратилась - ну ок, ладно, на неё особо и не рассчитывали.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
Додано: Вів 18 гру, 2018 15:40
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Стоп! Где я говорил про шаровое жильё для себя?
И за бюджет переживает Кинг. Я ему только отшлифовал "переживания" в манифест, помог кристаллизовать его убеждения.
Это он Вас в помощь позвал, сам не справляется?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Вів 18 гру, 2018 15:52
Я плачу налоги в бюджет громады, и мне не нужны веломосты по 400 млн.грн .
Мне не нужен пиар который устраивает городская власть за мои налоги.
Живите своим умом!
Додано: Вів 18 гру, 2018 16:00
С некоторого возраста перестаёшь обращать внимания на слова.
Кстати, Вы уже прикупили квартирку по 500 баксов метр на правом берегу, свежий новострой (или что там было у вас в подписи)?
"И за бюджет переживает Кинг" - 'это не я, это он!'
"Я ему только отшлифовал "переживания" в манифест, помог ..." - а он вас просил ему помогать? 'мы пахали - я и трактор'.
По детски, чесслово.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
Додано: Вів 18 гру, 2018 16:01
Додано: Вів 18 гру, 2018 16:03
galadriel
Вы наверно не понимаете что бюджет города Киева это не личный карман Кличка и подконтрольных депутатов из его фракции в Киевраде ?
Живите своим умом!
Додано: Вів 18 гру, 2018 16:03
Додано: Вів 18 гру, 2018 16:08
Там бесполезно говорить. Людям нравится свой маленький мир. Можно не обращать внимание на ямы, стариков, которым на базаре не хватает денег на 3 помидора, переполненные школы и сады без финансирования. Там Насиров и Продан - главные герои, те к кому надо всем стремиться
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