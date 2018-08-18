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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 30343035303630373038>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1255
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
266
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
235
Якість будівництва
16%
196
Всього голосів : 1255
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 15:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Комплектовать суши - это аццкая работа на выносливость?

сходите, попробуйте, расскажете
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 15:32

  galadriel написав:
  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:а вы реально считаете, шо рождение детей - это гражданский подвиг? детей рожают для собственного удовольствия, сержик
если у вас хватило мозгов родить двоих не имея жилья - так кто вам доктор?

Кинг, я предлагаю трансформировать Вашу мысль:

Serg-ik, не манипулируйте. Выглядит очень мелко.
ККЦ не говорил о праве рожать. Рожайте сколько влезет. Но если дети есть, не ждите подачек от гос-ва. Подойдите ответственно к воспитанию своих детей.

я предложил трансформировать, манипулирует он
Кинг почему-то решил, что для меня
1 это гражданский подвиг
2 нужен доктор

Интересно было бы узнать сколько лет было Кингу, когда он стал жить отдельно от детей? И знает ли он вообще сколько их у него?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 15:34

  Serg-ik написав:
  galadriel написав:А не хочешь - ну, сиди, жалуйся .

не, не сиди, не жалуйся, вали на..., то есть в Польшу и далее.Что, собственно говоря, и делают сознательные граждане, не нагружая бюджет Украины своими забаганками.
Только вот на фоне таких умных парней как Вы и Кинг, всякое повышение социальных стандартов #Урядгройсмана :mrgreen: выглядит каким-то разбазариванием бюджета


За бюджет он беспокоится! Ха!!
Чувак, ждущий шарового жилья, переживает за госбюджет. Вы не из рашки часом?

А с соцстандартами - мне кидали по 1000грн в месяц за рождение моего дитё, потом курс - ниже втрое. И что, мне по форумах надо было голосить?
Давали помощь - хорошо, спасибо. Помощь прекратилась - ну ок, ладно, на неё особо и не рассчитывали.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 15:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  galadriel написав:Чувак, ждущий шарового жилья, переживает за госбюджет.

Стоп! Где я говорил про шаровое жильё для себя?
И за бюджет переживает Кинг. Я ему только отшлифовал "переживания" в манифест, помог кристаллизовать его убеждения.
Это он Вас в помощь позвал, сам не справляется?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 15:52

Я плачу налоги в бюджет громады, и мне не нужны веломосты по 400 млн.грн .

Мне не нужен пиар который устраивает городская власть за мои налоги.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 16:00

  Serg-ik написав:
  galadriel написав:Чувак, ждущий шарового жилья, переживает за госбюджет.

Стоп! Где я говорил про шаровое жильё для себя?
И за бюджет переживает Кинг. Я ему только отшлифовал "переживания" в манифест, помог кристаллизовать его убеждения.
Это он Вас в помощь позвал, сам не справляется?


С некоторого возраста перестаёшь обращать внимания на слова.
Кстати, Вы уже прикупили квартирку по 500 баксов метр на правом берегу, свежий новострой (или что там было у вас в подписи)?

"И за бюджет переживает Кинг" - 'это не я, это он!'
"Я ему только отшлифовал "переживания" в манифест, помог ..." - а он вас просил ему помогать? 'мы пахали - я и трактор'.
По детски, чесслово.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 16:01

  Serg-ik написав:
  Faceless написав:Комплектовать суши - это аццкая работа на выносливость?

сходите, попробуйте, расскажете

Вы даже не представляете где я успел поработать
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 16:03

galadriel
Вы наверно не понимаете что бюджет города Киева это не личный карман Кличка и подконтрольных депутатов из его фракции в Киевраде ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 16:03

  Grisha1 написав:Вчера видел мента-пенсионера, которому еще нет и 40. Воняет, что все ему должны. Здоровый как бык.

Че сами в свое время в менты не пошли?
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 16:08

  zzzzzz написав:galadriel
Вы наверно не понимаете что бюджет города Киева это не личный карман Кличка и подконтрольных депутатов из его фракции в Киевраде ?

Там бесполезно говорить. Людям нравится свой маленький мир. Можно не обращать внимание на ямы, стариков, которым на базаре не хватает денег на 3 помидора, переполненные школы и сады без финансирования. Там Насиров и Продан - главные герои, те к кому надо всем стремиться ;)
stm
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