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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 18 гру, 2018 16:14
stm написав: zzzzzz написав:galadriel
Вы наверно не понимаете что бюджет города Киева это не личный карман Кличка и подконтрольных депутатов из его фракции в Киевраде ?
Там бесполезно говорить. Людям нравится свой маленький мир. Можно не обращать внимание на ямы, стариков, которым на базаре не хватает денег на 3 помидора, переполненные школы и сады без финансирования. Там Насиров и Продан - главные герои, те к кому надо всем стремиться
А еще хорошо вспомнить как слили 2 млрд.грн Фуксу от метрополитена, кстати первые 600 млн грн уже ушли .
Что такое 600 млн.грн ?
Погулите детские сады которые строят на Днепропетровщине
П.С. Это я еще не начал писать про "выдающиеся успехи" команды Кличка в деле приватизации коммунальной собственности Киева.
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Додано: Вів 18 гру, 2018 16:18
galadriel написав:
По детски, чесслово.
Зато у кинга всё по-взрослому, всё за деньги.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Додано: Вів 18 гру, 2018 16:20
zzzzzz написав:Я плачу налоги в бюджет громады, и мне не нужны веломосты по 400 млн.грн .
Мне не нужен пиар который устраивает городская власть за мои налоги.
я плачу на несколько порядков больше ( готов поспорить), причем все они идут в бюджет города и мне нужны веломосты
вопросы?
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Вів 18 гру, 2018 16:23, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Вів 18 гру, 2018 16:23
ПчёлкаIRON написав: airmax78 написав:
Так а какая связь между электрокарами и ценами на недвигу в центре? Связь с ценами на электрофицированные паркоместа - вижу.
связь в том что доехать домой в бучу или ипеня на электрокаре по пробкам - это потерянные 2-3 часа
а если в центре живешь, то считанные минутыцентр многие не любят из-за загазованности
но с массовостью электромобилей - будет чистый воздух такой как в бученях
Как это будет на современном сленге - "поржал"? (см выделенное)
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Додано: Вів 18 гру, 2018 16:30
kingkongovets написав:
zzzzzz написав:Я плачу налоги в бюджет громады, и мне не нужны веломосты по 400 млн.грн .
Мне не нужен пиар который устраивает городская власть за мои налоги.
я плачу на несколько порядков больше ( готов поспорить), причем все они идут в бюджет города и мне нужны веломосты
вопросы?
Вы всего лишь 1 голос на выборах. Всего навсего 1 ,даже без нолика, а вот мою идею поддержат намного больше членов громады, вопросы ?
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Додано: Вів 18 гру, 2018 16:32
galadriel написав:
Давали помощь - хорошо, спасибо. Помощь прекратилась - ну ок, ладно, на неё особо и не рассчитывали.
так если не рассчитывали, может на благотворительность имело смысл? нет? или кому нужнее передать...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Вів 18 гру, 2018 16:33
kingkongovets написав:
причем все они идут в бюджет города
по НДФЛ идёт 40%
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Вів 18 гру, 2018 16:36
Yuri_T написав: kingkongovets написав:
причем все они идут в бюджет города
по НДФЛ идёт 40%
ККЦ не берет в расчет владельцев депозитов с которых удерживается НДФЛ
Кстати Юра, вопрос к тебе. Если например гражданин Украины зарегистрированный в Житомире, открыл депозит в киевском отделении банка зарегистрированного во Львове, куда НДФЛ ( местные бюджеты) пойдет ?
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Додано: Вів 18 гру, 2018 16:47
zzzzzz написав: Yuri_T написав: kingkongovets написав:
причем все они идут в бюджет города
по НДФЛ идёт 40%
ККЦ не берет в расчет владельцев депозитов с которых удерживается НДФЛ
Кстати Юра, вопрос к тебе. Если например гражданин Украины зарегистрированный в Житомире, открыл депозит в киевском отделении банка зарегистрированного во Львове, куда НДФЛ ( местные бюджеты) пойдет ?
Не Юрий, но думаю совпадем: по месту регистрации филиала, а это можно смотреть по ЕДРПОУ. У банков нет раскрытия данных по ИНН, они платят в свою налоговую по общей сумме от депозитов физ.лиц на балансе.
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Додано: Вів 18 гру, 2018 16:55
kingkongovets написав:
я плачу на несколько порядков больше ( готов поспорить), причем все они идут в бюджет города и мне нужны веломосты
вопросы?
есть вопросы: во сколько раз больше стоимость велодорожек, по которым Вы катаетесь, чем сумма налогов, которую Вы уплатите за все время, пока эти велодорожки "умрут"?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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