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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3035303630373038>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1255
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
266
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
235
Якість будівництва
16%
196
Всього голосів : 1255
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 16:14

  stm написав:
  zzzzzz написав:galadriel
Вы наверно не понимаете что бюджет города Киева это не личный карман Кличка и подконтрольных депутатов из его фракции в Киевраде ?

Там бесполезно говорить. Людям нравится свой маленький мир. Можно не обращать внимание на ямы, стариков, которым на базаре не хватает денег на 3 помидора, переполненные школы и сады без финансирования. Там Насиров и Продан - главные герои, те к кому надо всем стремиться ;)


А еще хорошо вспомнить как слили 2 млрд.грн Фуксу от метрополитена, кстати первые 600 млн грн уже ушли .

Что такое 600 млн.грн ?
Погулите детские сады которые строят на Днепропетровщине

П.С. Это я еще не начал писать про "выдающиеся успехи" команды Кличка в деле приватизации коммунальной собственности Киева.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 16:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  galadriel написав:По детски, чесслово.

Зато у кинга всё по-взрослому, всё за деньги.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 16:20

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:Я плачу налоги в бюджет громады, и мне не нужны веломосты по 400 млн.грн .

Мне не нужен пиар который устраивает городская власть за мои налоги.


я плачу на несколько порядков больше ( готов поспорить), причем все они идут в бюджет города и мне нужны веломосты
вопросы?
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 18 гру, 2018 16:23, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 16:23

  ПчёлкаIRON написав:
  airmax78 написав:Так а какая связь между электрокарами и ценами на недвигу в центре? Связь с ценами на электрофицированные паркоместа - вижу.

связь в том что доехать домой в бучу или ипеня на электрокаре по пробкам - это потерянные 2-3 часа
а если в центре живешь, то считанные минуты
центр многие не любят из-за загазованности
но с массовостью электромобилей - будет чистый воздух такой как в бученях

Как это будет на современном сленге - "поржал"? (см выделенное) :D
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 16:30

  kingkongovets написав:
zzzzzz написав:Я плачу налоги в бюджет громады, и мне не нужны веломосты по 400 млн.грн .

Мне не нужен пиар который устраивает городская власть за мои налоги.


я плачу на несколько порядков больше ( готов поспорить), причем все они идут в бюджет города и мне нужны веломосты
вопросы?

Вы всего лишь 1 голос на выборах. Всего навсего 1 ,даже без нолика, а вот мою идею поддержат намного больше членов громады, вопросы ?
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 16:32

  galadriel написав:Давали помощь - хорошо, спасибо. Помощь прекратилась - ну ок, ладно, на неё особо и не рассчитывали.

так если не рассчитывали, может на благотворительность имело смысл? нет? или кому нужнее передать...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 16:33

  kingkongovets написав:причем все они идут в бюджет города

по НДФЛ идёт 40%
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 16:36

  Yuri_T написав:
  kingkongovets написав:причем все они идут в бюджет города

по НДФЛ идёт 40%


ККЦ не берет в расчет владельцев депозитов с которых удерживается НДФЛ :mrgreen:

Кстати Юра, вопрос к тебе. Если например гражданин Украины зарегистрированный в Житомире, открыл депозит в киевском отделении банка зарегистрированного во Львове, куда НДФЛ ( местные бюджеты) пойдет ?
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 16:47

  zzzzzz написав:
  Yuri_T написав:
  kingkongovets написав:причем все они идут в бюджет города

по НДФЛ идёт 40%


ККЦ не берет в расчет владельцев депозитов с которых удерживается НДФЛ :mrgreen:

Кстати Юра, вопрос к тебе. Если например гражданин Украины зарегистрированный в Житомире, открыл депозит в киевском отделении банка зарегистрированного во Львове, куда НДФЛ ( местные бюджеты) пойдет ?

Не Юрий, но думаю совпадем: по месту регистрации филиала, а это можно смотреть по ЕДРПОУ. У банков нет раскрытия данных по ИНН, они платят в свою налоговую по общей сумме от депозитов физ.лиц на балансе.
stm
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 16:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:я плачу на несколько порядков больше ( готов поспорить), причем все они идут в бюджет города и мне нужны веломосты
вопросы?

есть вопросы: во сколько раз больше стоимость велодорожек, по которым Вы катаетесь, чем сумма налогов, которую Вы уплатите за все время, пока эти велодорожки "умрут"?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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