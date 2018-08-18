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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3037303830393040>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1255
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
266
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
235
Якість будівництва
16%
196
Всього голосів : 1255
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 17:26

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:
Serg-ik написав:а НДС? или Единый налог? Забыли?


я их не плачу

Опаньки..
Из чего можно сделать вывод, что как частный предприниматель Вы не зарегистрированы. Но платите налог на землю ( скорее всего, аренду земли), не верю, что у Вас есть киевская земелька в собственности, чтоб платить с неё налог.
Из чего делаю вывод, что Вы сдаёте всё в аренду как физлицо и , помимо платы за землю, платите аж 18% !!! налога на доход физлиц и 1,5% военного сбора от арендной платы. Кинг, да Вы-меценатище :mrgreen:
Не хватило совести законным способом уменьшить платежи в бюджет?

вы стока чуши нагородили, шо мне даже лень в который раз тыкать вас в нее носом, тем более шо я неоднократно уже все это пояснял
изучайте матчасть(с) и не корчите больше из себя знатока нк - я ваш уровень понял когда впервые услышал вашу трактовку ндфл
топменеджер, бгг
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 17:33

  galadriel написав:
  Serg-ik написав:
  galadriel написав:Чувак, ждущий шарового жилья, переживает за госбюджет.

Стоп! Где я говорил про шаровое жильё для себя?
И за бюджет переживает Кинг. Я ему только отшлифовал "переживания" в манифест, помог кристаллизовать его убеждения.
Это он Вас в помощь позвал, сам не справляется?


С некоторого возраста перестаёшь обращать внимания на слова.
Кстати, Вы уже прикупили квартирку по 500 баксов метр на правом берегу, свежий новострой (или что там было у вас в подписи)?

"И за бюджет переживает Кинг" - 'это не я, это он!'
"Я ему только отшлифовал "переживания" в манифест, помог ..." - а он вас просил ему помогать? 'мы пахали - я и трактор'.
По детски, чесслово.



А тут уж простите я не выдержу и тоже отвечу....

Вы, мадам, обороты сбавьте. Будьте любезны.
Если у Вас вдруг жизнь и сложилась и у Вас есть мужчина, который неплохо обеспечивает вас и ваше чадо - то Вам повезло. Хотя судя по тому как Вы набросились на якобы "нищеброда" Сержика складывается впечатление, что с доходами тоже уже не все так радужно как хотелось бы....
Но не суть.
Даже если у Вас и Конга все хорошо и вы состоялись (хоть и в разных ролях), то таких как Вы в этой стране всего 10%. Ну пусть 25% (с учетом теневой экономики).

Но вот нюанс в том, что пока Вы из своих "позняковских харомов" учите нищебродов - "как выйти из зоны комфорта и зарабатывать больше".....
Так вот Вас таких... "состоявшихся" 20% а их 80%.
И если эти 80 перестанут рожать, то ВАС, ваших чад, всех нас и т.д. - просто перестанет существовать в этой стране... Так как просто страна перестанет существовать.... Ну или превратится в страну "реально третьего мира".

Демография видите-ли. И экономика.

Потому прежде чем свысока оценивать чьи-то материальные возможности стоит еще ознакомится с обязанностями и признаками такого понятия как государство...

А когда ознакомитесь и вдруг осознаете, что Вы настолько успешны и реализованы, что можете не просто по форумам нищебродов хаять, но еще и имеете достаточно сил и влияния что бы что-то поменять в этом государстве.... И сделать что-то, что бы бедных было меньше, работы больше, удовлетворенность жизнью была выше, как результат рождаемость выше... и как результат рождаемости - рост экономики... от чего ваш и Конговский бизнес будет только расти и приносить вам больше прибыли и счастья....

Вот когда вот это вот все. И вы сами. Лично...
Вот тогда может Вам не так противно будет от того кто вас окружает...
:wink:
Amat
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 17:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:вы стока чуши нагородили, ...
изучайте матчасть(

А что не так?
Единый налог не платите-сами сказали
НДС -не платите, значит можете быть плательщиком налога на прибыль с оборотом до 1 млн грн, свыше 1 млн-НДС надо платить. Но и налог на прибыль Вы не упоминали среди уплачиваемых. Остаётся физлицо-предприниматель на общей системе-18% или просто физлицо. сдающее свою недвигу в аренду, без регистрации предпринимательской деятельности.
Что-то не так?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 17:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Amat написав:И если эти 80 перестанут рожать, то ВАС, ваших чад, всех нас и т.д. - просто перестанет существовать в этой стране.

Вчера-с Трибека сказал(а), что надо валить из дорогого сегмента недвиги в эконом, там рентабельнее аренда. Наверное потому, что а-ля кингкоговцы -ответственные, не размножаются, бизнес будет делаться только на социально безответственных
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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ККЦ вы свою ком.недвигу под игровые салоны сдаете ?
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 18:02

Когда Захар ушел, лавры самого токсичного и унылого тошнотика подхватил Сержик. Лучше уж аншлаг
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 18:04

  trololo написав:Когда Захар ушел, лавры самого токсичного и унылого тошнотика подхватил Сержик. Лучше уж аншлаг

https://youtu.be/ytTeBPO0U_A?t=5
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 18:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ребята, как думаете, блог на ютуб про киевскую недвижимость лучше делать на русском или английском? Кроме новостроек, исторических мест, обзоров районов, что может быть интересно?
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 18:43

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фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах.
Guineapig
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 18:45

  Guineapig написав:Банер-реклама внизу сайта: "Афтограф знижка до 950000 грн"

Это наверно на весь подъезд))
Живите своим умом!
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