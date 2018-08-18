Додано: Вів 18 гру, 2018 17:33

galadriel написав: Serg-ik написав: galadriel написав: Чувак, ждущий шарового жилья, переживает за госбюджет. Чувак, ждущий шарового жилья, переживает за госбюджет.

Стоп! Где я говорил про шаровое жильё для себя?

И за бюджет переживает Кинг. Я ему только отшлифовал "переживания" в манифест, помог кристаллизовать его убеждения.

Это он Вас в помощь позвал, сам не справляется? Стоп! Где япро шаровое жильё для себя?И за бюджет переживает Кинг. Я ему только отшлифовал "переживания" в манифест, помог кристаллизовать его убеждения.Это он Вас в помощь позвал, сам не справляется?



С некоторого возраста перестаёшь обращать внимания на слова.

Кстати, Вы уже прикупили квартирку по 500 баксов метр на правом берегу, свежий новострой (или что там было у вас в подписи)?



"И за бюджет переживает Кинг" - 'это не я, это он!'

"Я ему только отшлифовал "переживания" в манифест, помог ..." - а он вас просил ему помогать? 'мы пахали - я и трактор'.

По детски, чесслово. С некоторого возраста перестаёшь обращать внимания на слова.Кстати, Вы уже прикупили квартирку по 500 баксов метр на правом берегу, свежий новострой (или что там было у вас в подписи)?"И за бюджет переживает Кинг" - 'это не я, это он!'"Я ему только отшлифовал "переживания" в манифест, помог ..." - а он вас просил ему помогать? 'мы пахали - я и трактор'.По детски, чесслово.

А тут уж простите я не выдержу и тоже отвечу....Вы, мадам, обороты сбавьте. Будьте любезны.Если у Вас вдруг жизнь и сложилась и у Вас есть мужчина, который неплохо обеспечивает вас и ваше чадо - то Вам повезло. Хотя судя по тому как Вы набросились на якобы "нищеброда" Сержика складывается впечатление, что с доходами тоже уже не все так радужно как хотелось бы....Но не суть.Даже если у Вас и Конга все хорошо и вы состоялись (хоть и в разных ролях), то таких как Вы в этой стране всего 10%. Ну пусть 25% (с учетом теневой экономики).Но вот нюанс в том, что пока Вы из своих "позняковских харомов" учите нищебродов - "как выйти из зоны комфорта и зарабатывать больше".....Так вот Вас таких... "состоявшихся" 20% а их 80%.И если эти 80 перестанут рожать, то ВАС, ваших чад, всех нас и т.д. - просто перестанет существовать в этой стране... Так как просто страна перестанет существовать.... Ну или превратится в страну "реально третьего мира".Демография видите-ли. И экономика.Потому прежде чем свысока оценивать чьи-то материальные возможности стоит еще ознакомится с обязанностями и признаками такого понятия как государство...А когда ознакомитесь и вдруг осознаете, что Вы настолько успешны и реализованы, что можете не просто по форумам нищебродов хаять, но еще и имеете достаточно сил и влияния что бы что-то поменять в этом государстве.... И сделать что-то, что бы бедных было меньше, работы больше, удовлетворенность жизнью была выше, как результат рождаемость выше... и как результат рождаемости - рост экономики... от чего ваш и Конговский бизнес будет только расти и приносить вам больше прибыли и счастья....Вот когда вот это вот все. И вы сами. Лично...Вот тогда может Вам не так противно будет от того кто вас окружает...