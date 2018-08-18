Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Опаньки.. Из чего можно сделать вывод, что как частный предприниматель Вы не зарегистрированы. Но платите налог на землю ( скорее всего, аренду земли), не верю, что у Вас есть киевская земелька в собственности, чтоб платить с неё налог. Из чего делаю вывод, что Вы сдаёте всё в аренду как физлицо и , помимо платы за землю, платите аж 18% !!! налога на доход физлиц и 1,5% военного сбора от арендной платы. Кинг, да Вы-меценатище Не хватило совести законным способом уменьшить платежи в бюджет?
вы стока чуши нагородили, шо мне даже лень в который раз тыкать вас в нее носом, тем более шо я неоднократно уже все это пояснял изучайте матчасть(с) и не корчите больше из себя знатока нк - я ваш уровень понял когда впервые услышал вашу трактовку ндфл топменеджер, бгг
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
galadriel написав:Чувак, ждущий шарового жилья, переживает за госбюджет.
Стоп! Где я говорил про шаровое жильё для себя? И за бюджет переживает Кинг. Я ему только отшлифовал "переживания" в манифест, помог кристаллизовать его убеждения. Это он Вас в помощь позвал, сам не справляется?
С некоторого возраста перестаёшь обращать внимания на слова. Кстати, Вы уже прикупили квартирку по 500 баксов метр на правом берегу, свежий новострой (или что там было у вас в подписи)?
"И за бюджет переживает Кинг" - 'это не я, это он!' "Я ему только отшлифовал "переживания" в манифест, помог ..." - а он вас просил ему помогать? 'мы пахали - я и трактор'. По детски, чесслово.
А тут уж простите я не выдержу и тоже отвечу....
Вы, мадам, обороты сбавьте. Будьте любезны. Если у Вас вдруг жизнь и сложилась и у Вас есть мужчина, который неплохо обеспечивает вас и ваше чадо - то Вам повезло. Хотя судя по тому как Вы набросились на якобы "нищеброда" Сержика складывается впечатление, что с доходами тоже уже не все так радужно как хотелось бы.... Но не суть. Даже если у Вас и Конга все хорошо и вы состоялись (хоть и в разных ролях), то таких как Вы в этой стране всего 10%. Ну пусть 25% (с учетом теневой экономики).
Но вот нюанс в том, что пока Вы из своих "позняковских харомов" учите нищебродов - "как выйти из зоны комфорта и зарабатывать больше"..... Так вот Вас таких... "состоявшихся" 20% а их 80%. И если эти 80 перестанут рожать, то ВАС, ваших чад, всех нас и т.д. - просто перестанет существовать в этой стране... Так как просто страна перестанет существовать.... Ну или превратится в страну "реально третьего мира".
Демография видите-ли. И экономика.
Потому прежде чем свысока оценивать чьи-то материальные возможности стоит еще ознакомится с обязанностями и признаками такого понятия как государство...
А когда ознакомитесь и вдруг осознаете, что Вы настолько успешны и реализованы, что можете не просто по форумам нищебродов хаять, но еще и имеете достаточно сил и влияния что бы что-то поменять в этом государстве.... И сделать что-то, что бы бедных было меньше, работы больше, удовлетворенность жизнью была выше, как результат рождаемость выше... и как результат рождаемости - рост экономики... от чего ваш и Конговский бизнес будет только расти и приносить вам больше прибыли и счастья....
Вот когда вот это вот все. И вы сами. Лично... Вот тогда может Вам не так противно будет от того кто вас окружает...
А что не так? Единый налог не платите-сами сказали НДС -не платите, значит можете быть плательщиком налога на прибыль с оборотом до 1 млн грн, свыше 1 млн-НДС надо платить. Но и налог на прибыль Вы не упоминали среди уплачиваемых. Остаётся физлицо-предприниматель на общей системе-18% или просто физлицо. сдающее свою недвигу в аренду, без регистрации предпринимательской деятельности. Что-то не так?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Amat написав:И если эти 80 перестанут рожать, то ВАС, ваших чад, всех нас и т.д. - просто перестанет существовать в этой стране.
Вчера-с Трибека сказал(а), что надо валить из дорогого сегмента недвиги в эконом, там рентабельнее аренда. Наверное потому, что а-ля кингкоговцы -ответственные, не размножаются, бизнес будет делаться только на социально безответственных
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери